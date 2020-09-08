Американські вчені опублікували досить тривожні висновки дослідження про те, як SARS-CoV-2 пошкоджує клітини серця. Їх результати узгоджуються з фактичними змінами в тканинах серця померлих від COVID-19 пацієнтів. Вчені вкотре наголосили, що коронавірусну інфекцію не слід вважати звичайним респіраторним захворюванням.

Нове дослідження опублікували вчені з Інституту Гладстона в Сан-Франциско. Попри те, що їх робота ще не рецензована, вони заявляють, що отримані тривожні результати змусили їх в найкоротші терміни підготувати дослідження до публікації, аби інші вчені змогли допомогти їм зрозуміти механізми, що викликають серйозні пошкодження клітин, пише Stat.

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Як тільки ми побачили руйнування мікроволокон серцевих м'язів, яке розвинулось в пацієнтів внаслідок коронавірусного захворювання, ми вирішили публікувати висновки негайно,

– заявив співавтор дослідження Тодд Макдевіт.

Вчені назвали побачене "різаниною в клітинах людини", яка не була схожа ні на що раніше побачене при інших захворюваннях.

Пошкодження серця при COVID-19 можуть бути значними

Так, фрагменти волокон, відомі як саркомери, виглядали ніби розрізаними хірургічно і не мали нічого спільного з ушкодженнями, які спостерігаються при придбаних або спадкових захворюваннях серцевого м'яза.

Крім того, вчені спостерігали чорні діри на місці ДНК в ядрах цих клітин. Вони працювали з клітинами в чашці Петрі з великим збільшенням, щоб оцінити те, що відбувається в перші 48 годин після зараження.



Зліва – здоровий серцевий м'яз, він має довгі волокна, які дозволяють м'язу скорочуватися. Інфекція SARS-CoV-2 руйнує ці волокна, – це зображено на малюнку праворуч, виглядає так, наче їх розрізали на дрібні фрагменти, що пошкоджує здатність м'язів до скорочення / Фото statnews.com

COVID-19 серйозніше, ніж будь-яке респіраторне захворювання

У другому етапі експериментів вчені порівняли результати зі зразками тканини серця померлих від COVID-19 пацієнтів і виявили схожі, хоча і не ідентичні зміни. В цілому, на їхню думку, це дозволяє пояснити задишку і слабкість, які залишаються у пацієнтів навіть після одужання.

Питання про те, чи може SARS-CoV-2 вражати безпосередньо клітини серцевого м'яза – залишається відкритим.

Подальші дослідження необхідні, щоб оцінити можливі наслідки для людини в довгостроковій перспективі. Поки вчені не можуть сказати, чи будуть пошкодження волокон відновлюватися в організмі після одужання.

Можливо, ці зміни будуть підвищувати ризики розвитку серцевої недостатності у перехворілих COVID-19 в майбутньому, припускають вони.