Американские ученые опубликовали довольно тревожные выводы исследования о том, как SARS-CoV-2 повреждает клетки сердца. Их результаты согласуются с фактическими изменениями в тканях сердца умерших от COVID-19 пациентов. Ученые в очередной раз подчеркнули, что коронавирусную инфекцию не следует считать обычным респираторным заболеванием.

Новое исследование опубликовали ученые из Института Гладстона в Сан-Франциско. Несмотря на то, что их работа еще не рецензирована, они заявляют, что полученные тревожные результаты заставили их в кратчайшие сроки подготовить исследование публикации, чтобы другие ученые смогли помочь им понять механизмы, вызывающие серьезные повреждения клеток, пишет Stat.

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Как только мы увидели разрушение микроволокон сердечной мышцы, которое развилось у пациентов вследствие коронавирусного заболевания, мы решили публиковать выводы немедленно,

– заявил соавтор исследования Тодд Макдевит.

Ученые назвали увиденное "резней в клетках человека", которая не была похожа ни на что ранее увиденное при других заболеваниях.

Повреждение сердца при COVID-19 могут быть значительными

Так, фрагменты волокон, известны как саркомер, выглядели будто разрезанные хирургическими предметами и не имели ничего общего с повреждениями, которые наблюдаются при хронических или наследственных заболеваниях сердечной мышцы.

Кроме того, ученые наблюдали черные дыры на месте ДНК в ядрах этих клеток. Они работали с клетками в чашке Петри с большим увеличением, чтобы оценить то, что происходит в первые 48 часов после заражения.



Слева – здоровая сердечная мышца, она имеет длинные волокна, которые позволяют мышце сокращаться. Инфекция SARS-CoV-2 разрушает эти волокна – это изображено на рисунке справа, выглядит так, словно их разрезали на мелкие фрагменты, что повреждает способность мышц к сокращению / Фото statnews.com

COVID-19 серьезнее, чем любое респираторное заболевание

На втором этапе экспериментов ученые сравнили результаты с образцами ткани сердца умерших от COVID-19 пациентов и обнаружили похожие, хотя и не идентичны изменения. В целом, по их мнению, это позволяет объяснить одышку и слабость, которые остаются у пациентов даже после выздоровления.

Вопрос о том, может ли SARS-CoV-2 поражать непосредственно клетки сердечной мышцы – остается открытым.

Дальнейшие исследования необходимы, чтобы оценить возможные последствия для человека в долгосрочной перспективе. Пока ученые не могут сказать, будут ли поврежденные волокна восстанавливаться в организме после выздоровления.

Возможно, эти изменения будут повышать риски развития сердечной недостаточности у переболевших COVID-19 в будущем, предполагают они.