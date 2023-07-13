Видання розповіло історію українського військового, який був інфікований одразу шістьма такими мікроорганізмами. В однієї з бактерій в організмі українського бійця виявилася стійкість до всіх протестованих антибіотиків. Це змусило хвилюватися експертів у галузі охорони здоров'я.

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Медики вважають, що поширення бактерій, стійких до ліків, може стати проблемою для всього світу.

З огляду на вимушену міграцію населення, множинна медикаментозна стійкість збудників ранових захворювань сьогодні є проблемою не лише для України, а й для систем охорони здоров'я в усьому світі, особливо в країнах ЄС,

– йдеться у статті.

Проблема не нова, але що унікального саме у цій історії

Зростання антибіотикорезистентності бактерій — це досить поширена проблема. Згідно з дослідженням, у 2019 році стійкість до ліків стала безпосередньою причиною смерті 1,27 мільйона людей. Однак саме на прикладі українського солдата стало зрозуміло, що загроза може швидко прогресувати.

Воїн отримав 60% опіків тіла під час бойових дій. Спочатку він проходив лікування в Дніпрі, а потім його доставили до військового госпіталю США в Німеччині. Медики дослідили його кров, сечу і дихальні шляхи на предмет інфекцій. І виявили відразу шість бактерій із широкою лікарською стійкістю,

– повідомило видання.

У всіх них була резистентність до більшості протестованих видів антибіотиків. А Klebsiella pneumoniae показала стійкість до кожного з ймовірних ліків. Бактерія мала 24 гени стійкості до антимікробних препаратів.

Чому війна загострює проблему

Війна часто призводить до поранень солдатів, які потім забруднюються бактеріями, пилом, землею та металами з вибухових об'єктів. Токсичні метали можуть стимулювати розвиток бактерій, їхню селекцію та обмін генетичними детермінантами лікарської стійкості. А брудні рани створюють еклектичне середовище з різних типів мікробів для ширшого обміну лікарською стійкістю.

Під час евакуації військовим видають антибіотики широкого спектра дії для підтримки життя. Вони теж здатні підвищувати резистентність бактерій. А перевантаженість системи охорони здоров’я України, коли воїнів скеровують на лікування з однієї установи в іншу, сприяє поширенню таких мікроорганізмів.