Издание рассказало историю украинского военного, инфицированного сразу шестью такими микроорганизмами. У одной из бактерий в организме украинского бойца оказалась стойкость ко всем протестированным антибиотикам. Это заставило беспокоиться экспертов в области здравоохранения.

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Медики считают, что распространение бактерий, устойчивых к лекарству, может стать проблемой для всего мира.

Учитывая вынужденную миграцию населения, множественная медикаментозная устойчивость возбудителей рановых заболеваний сегодня является проблемой не только для Украины, но и для систем здравоохранения по всему миру, особенно в странах ЕС,

– говорится в статье.

Проблема не нова, но что уникально именно в этой истории

Рост антибиотикорезистентности бактерий – достаточно распространенная проблема. Согласно исследованию, в 2019 году устойчивость к лекарствам стала непосредственной причиной смерти 1,27 миллиона человек. Однако именно на примере украинского солдата стало ясно, что угроза может быстро прогрессировать.

Воин получил 60% ожогов тела во время боевых действий. Сначала он проходил лечение в Днепре, а затем был доставлен в военный госпиталь США в Германии. Медики изучили его кровь, мочу и дыхательные пути на предмет инфекций. И обнаружили сразу шесть бактерий с широкой лекарственной стойкостью,

– сообщило издание.

Во всех них была резистентность к большинству протестированных видов антибиотиков. А Klebsiella pneumoniae показала устойчивость к каждому из возможных лекарств.. Бактерия имела 24 гена стойкости к антимикробным препаратам.

Почему война обостряет проблему

Война часто приводит к ранениям солдат, которые затем загрязняются бактериями, пылью, землей и металлами из взрывных объектов. Токсичные металлы могут стимулировать развитие бактерий, их селекцию и обмен генетическими детерминантами лекарственной стойкости. А грязные раны создают эклектическую среду из разных типов микробов для более широкого обмена лекарственной стойкостью.

При эвакуации военным выдают антибиотики широкого спектра действия для поддержания жизни. Они тоже способны увеличивать резистентность микробов. А перегруженность системы здравоохранения Украины, когда воинов направляют на лечение из одного учреждения в другое, способствует распространению таких микроорганизмов.