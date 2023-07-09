О том, как понять, что вы больше "не стягиваете" и как не провалиться в пасть войны –рассказала психолог ОО "Психологическая поддержка и реабилитация "Вільний вибір" Наталья Стадниченко в интервью 24 Каналу.
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Почему военным нужна психологическая реабилитация
Когда мы говорим о психологической реабилитации военных – это достаточно широко звучит. Что прежде всего она предполагает? И все ли, кто был на фронте, в ней нуждаются?
Психологическая реабилитация военных – это комплекс мер, прежде всего направленных на восстановление и функционирование физического и психологического здоровья.
Это диагностика, постановка целебных целей. В ходе реабилитации выбираем комплекс мер по восстановлению. На начальном этапе устанавливаем, какую симптоматику имеем.
- Сначала – работаем над симптомами, влияющими на снижение качества жизни.
- А дальше – реабилитация, предусматривающая комплекс медико-психологических мероприятий.
Цель – восстановление: чтобы человек мог как можно полнее использовать свое физическое и психологическое состояние. Чтобы оно меньше его тяготило, человек был способен ставить жизненные цели и достигать их.
Как способствовать тому, чтобы больше военных, ветеранов, ветеранок обращались за психологической помощью. И почему это важно прежде всего для самих военных и в целом для общества?
Если говорить о том, кто нуждается в психологической помощи в первую очередь, то обычно это те, кто имеет физическую и психологическую симптоматику, ухудшение психического здоровья, с разными степенями выраженности – от определенной тревожности и нарушений сна до тревожно-компульсивных расстройств, посттравматической симптоматики и других.
Все ли военные нуждаются в психологической помощиСимптоматика не будет присутствовать у всех, кто в армии, но желательно делать скрининг. Это предусмотрено государством: по возвращении человек должен пройти скрининговые процедуры, госпитализацию, обследование, психологическую диагностику.
Желательно, чтобы по возвращению все военнослужащие проходили скрининг и медико-психологическое обследование. От того, насколько этот этап будет решен, зависит, насколько состояние человека будет его тяготить в дальнейшем и определять, как он будет заниматься жизненными целями. Симптоматику можно стабилизировать в относительно сжатые сроки. С помощью специалиста это будет точно быстрее, чем без.
"Я тебя туда не посылал": что такое повторная травматизация
Из разговоров с военными, по вашему мнению, что их беспокоит больше всего? С чем труднее всего смириться после возвращения с фронта?
В контексте, что беспокоит больше всего: ощущение разности по отношению к гражданскому обществу, забыта норма, как это вообще быть в гражданской жизни; труднее всего смириться с несправедливостью и когда происходит повторная травматизация из-за межличностных отношений.
Война оказывает большое влияние на чувство доверия, когда человек возвращается из зоны ведения боевых действий и, например, в маршрутке водитель ему говорит "я тебя туда не посылал" – это как повтор предыдущего опыта: люди угрожающие, людей лучше обходить стороной. Именно поэтому у военного может сформироваться мнение "лучше строить свою жизнь отдельно от общества".
Так мы теряем большую часть людей для сосуществования в обществе.
"Ждать – это энергозатратно": советы, как быть родным военных
Как родные могут помочь военным вернуться к гражданской жизни. Особенно если речь идет о временном возвращении, как во время отпуска?
Родные должны быть открыты к военнослужащему. Нет никаких техник, это работает как поддержка человеческих отношений.
Мы можем "вкладываться" в качество этих отношений: должны быть готовы видеть, что происходит с близким человеком, что он переживает, даже если мы не вполне его понимаем. Ведь это может быть трудно, человек может быть не готов рассказывать все полностью. Насколько это возможно, "быть в доступе" и находить удобные варианты для связи.
Определить насколько другому человеку комфортно "быть на контакте": один раз в день, раз в трое суток, или, если так складываются обстоятельства, поддерживать связь через собратьев.
И помнить, что ждать – это энергозатратно, а потому заботиться и о своем состоянии.
ПТСР, нарушение сна, печаль: какие наиболее распространенные последствия войны
Сильно ли изменилось состояние военных после полномасштабного вторжения, если сравнивать с состоянием военных, находившихся в АТО/ООС?
Если сравнивать с АТО, ООС, то сейчас совсем другая интенсивность боевых действий, общий уровень травматизации гораздо выше – случаев, когда есть погибшие или раненые, гораздо больше. Вместо этого гораздо меньше возможностей для отдыха, а это ускоряет выгорание военных и усталость от боевых действий.
Обычно, когда нарастает усталость, снижаются защитные механизмы к сопротивляемости, появляется больший процент симптоматики.
ПТСР – не наиболее распространенное последствие травматических событий. Он специфичен в отношении травмы – это так. Для него характерен отпечаток травмы – да. Но он не более распространен. А если говорить о самых распространенных, то это истощение, депрессивная и тревожная симптоматика, нарушение сна, злоупотребление веществами.
Интенсивность боевых действий, интенсивность травматизации, разнородность характера этой травматизации, а еще и беспокойство о близких – все это сильное травматическое давление на военнослужащего. Поэтому да, есть существенные различия между периодом АТО/ООС и полномасштабной войной.
"Проблема сама не исчезнет": куда и когда обращаться бойцу за помощью
Как военным понять, что ему или ей нужна помощь? Куда обратиться? На что они могут рассчитывать?
Обычно мы понимаем, что что-то изменилось, или что-то донимает. Или близкие, которые видят нас, регулярно отмечают, что есть определенные изменения. И мы чувствуем, что эти изменения не функциональны – пытаемся их решить какое-то время, но нам не удается. Это признаки того, что пора обратиться за помощью.
Наиболее частыми сигналами являются: нарушение сна, раздражительность, ощущение истощения, нехватки сил, сложность управлять тревогой и гневом, возможно злоупотребление веществами, конфликтность.
Если эти симптомы – это последствия контузии (посткоммоционного синдрома), что тоже является очень распространенным явлением в текущих условиях, ведь мозг является одним из наиболее уязвимых органов. Человек при этом может ощущать головокружение, головные боли, тошноту, ухудшение памяти и внимания, сложность контролировать свои эмоции.
То при симптомах контузии желательна госпитализация. Сложность в том, что это состояние часто имеет сопутствующие последствия, требующие медицинской коррекции.
"Записная книжка, которая всегда под рукой": в Украине запустили приложение "База"
Какие альтернативы психологической помощи для военных? Расскажите о приложении "База" и как оно может помочь бойцу?
Если говорить об обращениях вне госпиталей, это могут быть общественные организации, как "Вільний вибір" или "Блакитний птах".
Приложение "База" – это своеобразная социализация в терапии. Потому что терапия необычна для украинского общества. Для того чтобы "включиться" в то, как она работает, и будет полезно приложение.
Несмотря на то, что приложение не дает возможности постоянных терапевтических сессий, есть кризисные кнопки, что тоже позволяет быстрее стабилизироваться.
С приложением человек может попытаться совершить промежуточную работу самостоятельно, и в случае, если этого не будет достаточно – обратиться за помощью.
И наоборот, когда человек не имеет доступа к терапии, он может использовать приложение как форму самотерапии, чтобы справиться с симптоматикой.
Военные склонны считать, что люди, не находившиеся на войне, их не поймут: как "наработать" доверие
Часто от военных можно услышать скептицизм в отношении психологической помощи и реабилитации. Мол, их все равно не поймут, "психологи спрашивают банальные вещи" и это еще больше их раздражает и травмирует. Как быть с этим?
Сейчас у нас гораздо больший процент компетентных специалистов, чем это было в 2014 году. Тогда не было ни военных психологов, ни психологов, работавших с военной травмой, с реинтеграцией. Сейчас все изменилось.
У нас есть специалисты, которые подготовились в этих условиях. Действительно, есть предубеждение, что военнослужащего может понять только военнослужащий. Я все еще с ним сталкиваюсь в своей практике. И если говорить в контексте жизненного опыта, то в известной степени, пожалуй, это справедливое утверждение. Но и опыт у каждого из нас разный.
Это такая кооперация: психолог со своей стороны знает все о психологических процессах, травматизации, течении симптоматики. А у вас есть свой опыт и описание того, что работает так, что вам с этим некомфортно, мешает адаптироваться. Вы кооперируетесь: каждый из вас приносит свое и вы пытаетесь выработать решение.
Это процесс похож на занятия в зале: тренер может только советовать вам, как привести свое тело в желаемую форму, но не сделает этого за вас.
Психолог аналогично не сможет за вас ничего изменить, он лишь даст инструкцию, сориентирует и вы выберете путь достижения целей, но он не сможет изменить вашу жизнь. Как и вы не можете изменить жизнь психолога и его опыт.