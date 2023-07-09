О том, как понять, что вы больше "не стягиваете" и как не провалиться в пасть войны –рассказала психолог ОО "Психологическая поддержка и реабилитация "Вільний вибір" Наталья Стадниченко в интервью 24 Каналу.

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Почему военным нужна психологическая реабилитация

Когда мы говорим о психологической реабилитации военных – это достаточно широко звучит. Что прежде всего она предполагает? И все ли, кто был на фронте, в ней нуждаются?

Психологическая реабилитация военных – это комплекс мер, прежде всего направленных на восстановление и функционирование физического и психологического здоровья.

Это диагностика, постановка целебных целей. В ходе реабилитации выбираем комплекс мер по восстановлению. На начальном этапе устанавливаем, какую симптоматику имеем.

Сначала – работаем над симптомами, влияющими на снижение качества жизни.

А дальше – реабилитация, предусматривающая комплекс медико-психологических мероприятий.

Цель – восстановление: чтобы человек мог как можно полнее использовать свое физическое и психологическое состояние. Чтобы оно меньше его тяготило, человек был способен ставить жизненные цели и достигать их.

Как способствовать тому, чтобы больше военных, ветеранов, ветеранок обращались за психологической помощью. И почему это важно прежде всего для самих военных и в целом для общества?

Если говорить о том, кто нуждается в психологической помощи в первую очередь, то обычно это те, кто имеет физическую и психологическую симптоматику, ухудшение психического здоровья, с разными степенями выраженности – от определенной тревожности и нарушений сна до тревожно-компульсивных расстройств, посттравматической симптоматики и других.

Все ли военные нуждаются в психологической помощи Симптоматика не будет присутствовать у всех, кто в армии, но желательно делать скрининг. Это предусмотрено государством: по возвращении человек должен пройти скрининговые процедуры, госпитализацию, обследование, психологическую диагностику.

Желательно, чтобы по возвращению все военнослужащие проходили скрининг и медико-психологическое обследование. От того, насколько этот этап будет решен, зависит, насколько состояние человека будет его тяготить в дальнейшем и определять, как он будет заниматься жизненными целями. Симптоматику можно стабилизировать в относительно сжатые сроки. С помощью специалиста это будет точно быстрее, чем без.

"Я тебя туда не посылал": что такое повторная травматизация

Из разговоров с военными, по вашему мнению, что их беспокоит больше всего? С чем труднее всего смириться после возвращения с фронта?

В контексте, что беспокоит больше всего: ощущение разности по отношению к гражданскому обществу, забыта норма, как это вообще быть в гражданской жизни; труднее всего смириться с несправедливостью и когда происходит повторная травматизация из-за межличностных отношений.

Война оказывает большое влияние на чувство доверия, когда человек возвращается из зоны ведения боевых действий и, например, в маршрутке водитель ему говорит "я тебя туда не посылал" – это как повтор предыдущего опыта: люди угрожающие, людей лучше обходить стороной. Именно поэтому у военного может сформироваться мнение "лучше строить свою жизнь отдельно от общества".

Соответственно, возникает разочарование и конфликт: С одной стороны, понимание своих мотивов, почему я выбрал решение взять на себя этот риск противостоять российской армии.

С другой стороны – непонимание и ранение, боль от того, что общество не ценит этот риск. И невозможность найти комфортный способ быть с этим, сосуществовать и тем более строить жизнь в этой среде.

Так мы теряем большую часть людей для сосуществования в обществе.

"Ждать – это энергозатратно": советы, как быть родным военных

Как родные могут помочь военным вернуться к гражданской жизни. Особенно если речь идет о временном возвращении, как во время отпуска?

Родные должны быть открыты к военнослужащему. Нет никаких техник, это работает как поддержка человеческих отношений.

Мы можем "вкладываться" в качество этих отношений: должны быть готовы видеть, что происходит с близким человеком, что он переживает, даже если мы не вполне его понимаем. Ведь это может быть трудно, человек может быть не готов рассказывать все полностью. Насколько это возможно, "быть в доступе" и находить удобные варианты для связи.

Определить насколько другому человеку комфортно "быть на контакте": один раз в день, раз в трое суток, или, если так складываются обстоятельства, поддерживать связь через собратьев.

И помнить, что ждать – это энергозатратно, а потому заботиться и о своем состоянии.

ПТСР, нарушение сна, печаль: какие наиболее распространенные последствия войны

Сильно ли изменилось состояние военных после полномасштабного вторжения, если сравнивать с состоянием военных, находившихся в АТО/ООС?

Если сравнивать с АТО, ООС, то сейчас совсем другая интенсивность боевых действий, общий уровень травматизации гораздо выше – случаев, когда есть погибшие или раненые, гораздо больше. Вместо этого гораздо меньше возможностей для отдыха, а это ускоряет выгорание военных и усталость от боевых действий.

Обычно, когда нарастает усталость, снижаются защитные механизмы к сопротивляемости, появляется больший процент симптоматики.

Внимание ! Симптоматика выгорания может быть разной. Это не обязательно посттравматическое стрессовое расстройство. Важно помнить, что ПТСР – это диагноз, устанавливаемый психиатром. И он будет ориентировочно у 15 – 20% людей.

ПТСР – не наиболее распространенное последствие травматических событий. Он специфичен в отношении травмы – это так. Для него характерен отпечаток травмы – да. Но он не более распространен. А если говорить о самых распространенных, то это истощение, депрессивная и тревожная симптоматика, нарушение сна, злоупотребление веществами.

Интенсивность боевых действий, интенсивность травматизации, разнородность характера этой травматизации, а еще и беспокойство о близких – все это сильное травматическое давление на военнослужащего. Поэтому да, есть существенные различия между периодом АТО/ООС и полномасштабной войной.

"Проблема сама не исчезнет": куда и когда обращаться бойцу за помощью

Как военным понять, что ему или ей нужна помощь? Куда обратиться? На что они могут рассчитывать?

Обычно мы понимаем, что что-то изменилось, или что-то донимает. Или близкие, которые видят нас, регулярно отмечают, что есть определенные изменения. И мы чувствуем, что эти изменения не функциональны – пытаемся их решить какое-то время, но нам не удается. Это признаки того, что пора обратиться за помощью.

Наиболее частыми сигналами являются: нарушение сна, раздражительность, ощущение истощения, нехватки сил, сложность управлять тревогой и гневом, возможно злоупотребление веществами, конфликтность.

Если эти симптомы – это последствия контузии (посткоммоционного синдрома), что тоже является очень распространенным явлением в текущих условиях, ведь мозг является одним из наиболее уязвимых органов. Человек при этом может ощущать головокружение, головные боли, тошноту, ухудшение памяти и внимания, сложность контролировать свои эмоции.

То при симптомах контузии желательна госпитализация. Сложность в том, что это состояние часто имеет сопутствующие последствия, требующие медицинской коррекции.

"Записная книжка, которая всегда под рукой": в Украине запустили приложение "База"

Какие альтернативы психологической помощи для военных? Расскажите о приложении "База" и как оно может помочь бойцу?

Если говорить об обращениях вне госпиталей, это могут быть общественные организации, как "Вільний вибір" или "Блакитний птах".

Приложение "База" разработано для того, чтобы быть резервной памятью. Это важно при посткоммоционном синдроме (контузии), поскольку есть снижение памяти и это может влиять на качество терапии. Например, человек может просто не запоминать домашние задания или забывать о времени сессии или плохо помнить выводы, которые уже были сделаны им в ходе терапии. Справка. В Украине запустили приложение психологической поддержки "База" для ветеранов и гражданских. "Базу" создали специалисты ОО "Вільний вибір", работающие с ветеранами с 2013 года. В приложении есть медитации, кризисные контакты, упражнения и материалы для стабилизации психологического состояния и самопомощи. Скачать приложение можно по ссылкам: Apple

Android

Приложение "База" – это своеобразная социализация в терапии. Потому что терапия необычна для украинского общества. Для того чтобы "включиться" в то, как она работает, и будет полезно приложение.

Несмотря на то, что приложение не дает возможности постоянных терапевтических сессий, есть кризисные кнопки, что тоже позволяет быстрее стабилизироваться.

С приложением человек может попытаться совершить промежуточную работу самостоятельно, и в случае, если этого не будет достаточно – обратиться за помощью.

И наоборот, когда человек не имеет доступа к терапии, он может использовать приложение как форму самотерапии, чтобы справиться с симптоматикой.

Военные склонны считать, что люди, не находившиеся на войне, их не поймут: как "наработать" доверие

Часто от военных можно услышать скептицизм в отношении психологической помощи и реабилитации. Мол, их все равно не поймут, "психологи спрашивают банальные вещи" и это еще больше их раздражает и травмирует. Как быть с этим?

Сейчас у нас гораздо больший процент компетентных специалистов, чем это было в 2014 году. Тогда не было ни военных психологов, ни психологов, работавших с военной травмой, с реинтеграцией. Сейчас все изменилось.

У нас есть специалисты, которые подготовились в этих условиях. Действительно, есть предубеждение, что военнослужащего может понять только военнослужащий. Я все еще с ним сталкиваюсь в своей практике. И если говорить в контексте жизненного опыта, то в известной степени, пожалуй, это справедливое утверждение. Но и опыт у каждого из нас разный.

Если говорить в целом, то психолог – это не человек, который имел аналогичный опыт с вашим, это человек, который имеет определенную экспертность по поводу того, как работают психические процессы.

Это такая кооперация: психолог со своей стороны знает все о психологических процессах, травматизации, течении симптоматики. А у вас есть свой опыт и описание того, что работает так, что вам с этим некомфортно, мешает адаптироваться. Вы кооперируетесь: каждый из вас приносит свое и вы пытаетесь выработать решение.

Это процесс похож на занятия в зале: тренер может только советовать вам, как привести свое тело в желаемую форму, но не сделает этого за вас.

Психолог аналогично не сможет за вас ничего изменить, он лишь даст инструкцию, сориентирует и вы выберете путь достижения целей, но он не сможет изменить вашу жизнь. Как и вы не можете изменить жизнь психолога и его опыт.