О процессах, с которыми могут столкнуться ветераны и ветеранки дома, в интервью 24 Каналу рассказал психотерапевт, а сейчас – военнослужащий ВСУ Артем Осипян.

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"Гражданская жизнь становится ловушкой, свобода – на войне"

Чем вы занимались до и в начале полномасштабного вторжения и над чем работаете сейчас?

Я был психологом и психотерапевтом. Имел небольшую частную практику, а еще продвигал вопросы психического здоровья на уровне государственной политики. К примеру, я был и остаюсь помощником народного депутата Татьяны Цыбы, с которой мы разрабатываем законодательство для регулирования деятельности психотерапевтов и психологов.

24 февраля. Сначала я был волонтером, вывозил людей из горячих точек, в том числе из Ирпеня. Собирал деньги на дроны. Потом присоединился к теробороне. Затем к другому добровольческому формированию. Был аэроразведчиком.

В августе я поехал в командировку в район Бахмута в одну из бригад ВСУ, где провел примерно 7 месяцев. На Новый год вернулся в гражданскую жизнь, потому что немного устал быть в статусе добровольца. Потому что это ни обеспечения, ни социальных гарантий, ни зарплаты. Начал возвращаться в гражданскую жизнь – работал с Veteran Hub как специалист по психическому здоровью. Но уже в конце марта в очередной раз пришел в военкомат. И вот теперь я наконец-то официально военнослужащий Вооруженных Сил и моя война продолжается.

"Война — это наркотик, на который я немного подсел" – ваша фраза, которая очень заинтересовала. Можете, пожалуйста, подробнее объяснить нашим читателям, что именно имели в виду?

Война полностью меняет то, как ты смотришь на мир. Я могу говорить о себе, своих знакомых, но не о всех. Не для всех, вероятно, она "наркотик".

Лично я это чувствовал, когда возвращался домой. Каждый раз был выбор остаться здесь и заниматься своей работой, которая тоже важна. Но меня тянуло обратно на фронт. Братство – это "наркотик". Это новые, уникальные и неповторимые, невероятно крепкие и искренние отношения, которые невозможно воспроизвести в гражданской жизни.

Каждый раз, когда ты выжил после обстрела – это "наркотик". Ты невероятно остро чувствуешь жизнь. Когда ты уничтожаешь врага или даже способствуешь этому – это очень сильно. Ни один успех на работе невозможно с этим сравнить. Это сильно, и это чувствуется как самое важное дело, которое сейчас может быть.

Этот комплекс ощущений я и назвал "наркотиком". Ведь ты зависим от этих ощущений, а их получить можно только на войне. Поэтому многие мои друзья, побратимы и знакомые снова возвращаются туда. Гражданская жизнь становится ловушкой, свобода для них – на войне.

"Синдром постфронтового обесценивания": что это такое и как проявляется

Расскажите о "синдроме постфронтового обесценивания". Что он собой олицетворяет, как и в чем проявляется чаще всего?

Постфронтовое обесценивание – это, вероятно, мой неологизм, опять же, я пришел к нему через собственный опыт. После фронта ты воспринимаешь понятие "проблема" совершенно иначе. Если ты видишь, как кто-то куда-то спешит и раздражается из-за этого – трудно воспринимать это адекватно, потому что помнишь, как ты спешил, летел на машине, чтобы не попасть под обстрел, или как спешат госпитальеры на эвакуацию.

Это разное "спешить". То есть ты сравниваешь гражданские проблемы с военными и гражданские тебе кажутся менее важными. Ты еще живешь (психически) войной и на войне. И этот опыт часто препятствует в получении наслаждения в обычной жизни.

Само обесценивание возникает по понятным причинам. Опыт войны – опыт выживания. Организмом он воспринимается очень ценно и сверхинтенсивно. Поэтому обесценивание – результат простого сравнения двух опытов, двух миров.

Организм и психика говорят, что там было важнее все. А тут... А тут какие-то пустяки. Но на самом деле жизнь, она здесь. Должна быть здесь. Но у многих война длится так долго, что уже и непонятно, где это жизнь. И какая на самом деле жизнь "нормальная".

Является ли "синдром постфронтового обесценивания" частью ПТСР? Различаются ли они между собой?

Они могут быть связаны, а могут и не быть. Постравматическое расстройство – это немного о другом. Хотя нередко люди, травмированные войной, могут испытывать агрессию и тотальное неприятие "гражданской жизни". Она может казаться ложной, фиктивной.

Адаптация к гражданской жизни и "договоренности с совестью"

Можете ли выделить ориентировочные шаги адаптации, которые проходят военные, когда возвращающиеся домой?

Первый этап – конец службы, переход от статуса военного к статусу ветерана. Этот этап может начинаться еще в воинской части, человек не сразу возвращается домой. Поэтому уже тогда, когда ты понимаешь, что служба подходит к концу, по тем или иным причинам, важно начать думать о гражданской жизни. Это могут быть абстрактные планы возвращения или более или менее четкие планы.

Второй этап – возвращение домой в гражданскую жизнь. Он состоит из нескольких шагов:

Стабилизация . Просто привыкнуть к новым условиям жизни. Нужно несколько дней или недель, чтобы понять, осознать, где ты и что происходит. На этом этапе важно просто отдохнуть, дать себе время, понять свои потребности, начать думать о планах. На этом же этапе или на следующем могут возникнуть бюрократические нюансы типа прохождения ВВК, МСЭК, оформление льгот и так далее.

. Просто привыкнуть к новым условиям жизни. Нужно несколько дней или недель, чтобы понять, осознать, где ты и что происходит. На этом этапе важно просто отдохнуть, дать себе время, понять свои потребности, начать думать о планах. На этом же этапе или на следующем могут возникнуть бюрократические нюансы типа прохождения ВВК, МСЭК, оформление льгот и так далее. Важным шагом является забота о себе . После службы могут возникнуть трудности как с физическим, так и с психическим здоровьем. Поэтому важны могут быть физическая реабилитация, восстановление, а также обращение за психологической помощью, психотерапия. Это лишним точно не будет. Возвращение в гражданскую жизнь с хорошим психологом будет легче.

. После службы могут возникнуть трудности как с физическим, так и с психическим здоровьем. Поэтому важны могут быть физическая реабилитация, восстановление, а также обращение за психологической помощью, психотерапия. Это лишним точно не будет. Возвращение в гражданскую жизнь с хорошим психологом будет легче. Восстановление самореализации, обретение нового себя. На войне люди немного теряют предыдущую версию себя. Ведь путь развития в армии, приобретение военных специальностей, званий – это отдельный процесс, отдельная жизнь. Когда ты возвращаешься к гражданской жизни, фактически начинаешь заново, или, как минимум, пытаешься интегрировать свой предыдущий опыт. И это непростой процесс. Кем я буду работать здесь? Чем я буду заниматься? Как я могу здесь исповедовать свои ценности?

На этом же шаге происходит изменение или дополнение круга общения. Ты продолжаешь поддерживать контакт, отношения с собратьями, но и должен нарастить социальный капитал среди гражданских. Друзья и знакомые, не причастные к войне и службе – это тоже очень важно. Трудно будет остаться только в военном пузыре. Уже отдельная тема – это формирование семьи, укоренение и романтические отношения.

Все этапы перехода к гражданской жизни хорошо описаны в карте потребности ветеранов, разработанной специалистами Veteran Hub.

Какие характерные эмоции может испытывать военная или военная, пытающиеся адаптироваться к гражданской жизни?

Очень разные. Растерянность, апатия, потому что это, как я уже говорил, переход от одного мира к другому. Эти процессы могут ощущаться нормально, а могут и быть осложнены – все индивидуально. Иногда ты просто не понимаешь, что теперь делать, как двигаться дальше.

Это может быть и чувство вины. Потери побратимов и посестер, понимание того, что кто-то продолжает служить, а ты возвращаешься к гражданской жизни. Все это может провоцировать чувство вины, что ты "не с ними". Это непросто. Очень непросто.

Обесценивание, агрессия из-за того, что динамика жизни происходит иначе. Стимулы, влиявшие на мотивацию на войне, фактически отсутствуют в гражданской жизни. Нет четкости, приказов, нет конкретных задач. Вместо этого есть огромное пространство свободы выбора. Не всем оно удобно после службы. Сюда же об обостренном ощущении справедливости.

Может быть и страх, и тревога. Ведь на войне ты в постоянном ожидании, готовности. А по возвращению этого нет, но энергия продолжает свое движение по инерции и ты безотчетно, автоматически ищешь угрозу. Проще говоря, спектр эмоций, иногда избыточных, может быть очень разный. В общем, эмоции будут зависеть от индивидуального опыта.

Что было самым сложным лично для вас, когда вернулись с фронта?

Труднее всего было в принципе принять себя как человека, который не там. То есть лично в моем случае это было нечто похожее на обесценивание своего гражданского статуса. Да, я отдавал себе отчет в том, что моя роль в гражданской жизни важна, и что я в принципе имел полное право вернуться.

Ведь был вовлечен и в работу с ветеранами, и работал с депутатами, где мы пытались наладить систему психологической помощи. Мне предлагали и бронирование, и отец с I группой инвалидности. То есть причин остаться было достаточно, но труднее всего было – это ощущение того, что самое важное и полезное сейчас происходит там. А ты здесь. Это было самое тяжелое и, собственно, я не выдержал и мобилизовался.

В своем сообщении вы указывали о сложности перехода в гражданскую рутину. Мол, рацио понимает, что нужно возвращаться в гражданскую работу и рутину. Однако внутренне возникает резкое сопротивление этому и приходится идти на определенные "договоренности с совестью". Почему они возникают и как их побороть в себе?

Потому что все понимают, что война – это очень важно. Там происходит нечто очень важное в мировом масштабе. Все понимают, что там братство, что там живет героизм, что там сейчас самые мощные истории, что там сила и честь. Как можно с прошлым удовольствием делать свои гражданские задачи, когда ты испытал сильнейший опыт? Он далеко не всегда положительный, но ты все равно понимаешь, что это важный опыт.

Поэтому, в частности, многие гражданские, особенно мужчины (по понятным причинам) чувствуют вину или чувствуют себя неполноценными. Все сейчас гудит идеей, что настоящее место на войне. Поэтому многие пытаются договориться со своей совестью, если она, конечно, есть. Типа "сделаю донат". Но если у тебя есть определенные амбиции, если чувство достоинства и чести важно в твоей жизни, если у тебя обостренное чувство справедливости, то тебя будет тянуть на войну.

Помощь ветеранам в адаптации к гражданской жизни. Курсы от Veteran Hub

Поделитесь, пожалуйста, некоторыми советами, которые помогли лично вам в адаптации по возвращении из зоны боевых действий.

У меня адаптация не совсем проходила, потому что я вернулся назад. Не могу давать советов, в любом случае, потому что каждый опыт уникален.

Единственное, что могу сказать, мне лично помогало понимание того, что невозможно определить то, когда ты сделал достаточно. Нет возможности измерить это. Сколько это, "достаточно быть на войне"? Достаточно ли убить или помочь Вооруженным Силам? Здесь нет норматива.

Есть только один показатель – есть ли у тебя еще силы и здоровье или нет. Ведь уничтожать остатки своего здоровья из-за ощущения, что ты недостаточно сделал – это нехорошо.

И напоследок, чем родные и друзья могут помочь вернувшемуся с передового человеку, который только начинает привыкать к гражданской рутине?

Как минимум принятием, взаимоуважением и способностью терпеть определенные изменения внутри человека. "Толерировать изменения" не означает терпеть агрессию или злоупотребление алкоголем. Свои границы тоже важно сохранять.

Также важно было бы изучать матчасть (материальную часть, теорию – 24 Канал), то есть те же онлайн курсы, где объясняется, что происходит с человеком по возвращению. Помочь можно, если есть желание и понимание. Ведь обычно, если у семьи в принципе были проблемы, то с возвращением они просто усилятся.

Предыдущие отношения (до мобилизации) – это то, о чем тоже стоит задуматься. Ведь кто-то из-за чувства вины будет слишком много на себя брать, инвалидизировать человека, а кто-то наоборот будет слишком отстранен.

Обратите внимание! Недавно образовательная платформа Prometheus и Veteran Hub запустили три курса для ветеранов и их близких, которые помогут адаптироваться к гражданской жизни и научат психологической самопомощи. Когда защитники перестают участвовать в военных действиях, их война еще не кончается. Необходимо привыкнуть к возвращению в гражданскую реальность. Курсы разработаны для того, чтобы дать понять ветеранам и их семьям, что переживаемые процессы – естественные. Специалисты рассказывают о методах саморегуляции и релаксации, которые облегчат ход адаптивных этапов.



Ссылки на курсы от Veteran Hub:



Адаптация к гражданской жизни. Курс для ветеранов и ветеранок – ссылка здесь;



Сам себе терапевт. Инструменты психологической самопомощи для ветеранов и ветеранок – ссылка здесь;



Как пережить войну вместе: курс для семей военнослужащих, ветеранок и ветеранов – ссылка здесь.