Український виробник НПК "Діапроф-Мед" випустив ІФА-тест-системи для визначення сумарних антитіл до коронавірусу.

Про це пише видання UNN. Нова тест-система DIA_SARS-CoV-2 є третього покоління і визначає в сироватці крові людини наявність всіх антитіл до корового (NC) білку коронавірусу.

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Український виробник рекомендує використовувати тести для госпітального скринінгу всіх пацієнтів, які надходять у стаціонар, але не інфекційний.

Вірогідність діагностики DIA_SARS-CoV-2 на 30% вища, ніж ПЛР-тестування, яке зараз застосовується в Україні,

– додали у виданні.

Нова тест-система DIA_SARS-CoV-2 об'єднала в собі можливості всіх попередніх.

Чому в Україні ввели ІФА-тестування і чим воно відрізняється від ПЛР?

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу.

Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі, ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.

Завдяки масовому тестуванню на антитіла до коронавірусу, статистика захворюваності на COVID-19 в Україні буде точнішою.