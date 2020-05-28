Украинский производитель НПК "Диапроф-Мед" выпустил ИФА-тест-системы для определения суммарных антител к коронавирусу.

Об этом пишет издание UNN. Новая тест-система DIA_SARS-CoV-2 является третьим поколением и определяет в сыворотке крови человека наличие всех антител к коровому (NC) белку коронавируса.

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Украинский производитель рекомендует использовать тесты для госпитального скрининга всех пациентов, поступающих в стационар, но не инфекционный.

Вероятность диагностики DIA_SARS-CoV-2 на 30% выше, чем ПЦР-тестирование, которое сейчас применяется в Украине,

– добавили в издании.

Новая тест-система DIA_SARS-CoV-2 объединила в себе возможности всех предыдущих.

Почему в Украине ввели ИФА-тестирование и чем оно отличается от ПЦР?

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Украинские лаборатории смогут проводить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки.

Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме, ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек или встречался ли с действием инфекции вообще.

Благодаря массовому тестированию на антитела к коронавирусу, статистика заболеваемости COVID-19 в Украине будет более точной.