В Україні зменшилась летальність від COVID-19, – Ляшко
Летальність від коронавірусу зменшилась – в Україні наразі кількість смертей внаслідок інфікування SARS-CoV-2 нижча, ніж на початку епідемії. Це пов'язано з тим, що кожне нове зараження поступово послаблює вірус.
Летальність зменшилась майже вдвічі. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю НВ.
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Летальність від COVID-19 становить 3,2%
За словами Ляшка, тому сприяло багато факторів.
Ймовірно, важливу роль відіграла й агресивність вірусу, його мутації, тощо. Також завдяки тому, що фахівці змогли знайти ефективні підходи в лікуванні та веденні хворих без специфічної терапії.
Зокрема, є киснева терапія, яку застосовують для госпіталізованих у важкому стані і з середньою важкістю перебігу хвороби.
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 660;
- Київ – 535;
- Харківська область – 430;
- Чернівецька область – 396;
- Івано-Франківська область – 371;
- Закарпатська область – 326;
- Одеська область – 265;
- Київська область – 257;
- Волинська область – 213;
- Тернопільська область – 211;
- Дніпропетровська область – 215;
- Рівненська область – 193;
- Хмельницька область – 174;
- Житомирська область – 161;
- Вінницька область – 138;
- Миколаївська область – 110 ;
- Сумська область – 104;
- Запорізька область – 95;
- Чернігівська область – 87;
- Полтавська область – 89;
- Донецька область – 66;
- Кіровоградська область – 66;
- Черкаська область – 68;
- Херсонська область – 42;
- Луганська область – 29.
Дані з окупованих територій не враховані у статистику.