Летальність від коронавірусу зменшилась – в Україні наразі кількість смертей внаслідок інфікування SARS-CoV-2 нижча, ніж на початку епідемії. Це пов'язано з тим, що кожне нове зараження поступово послаблює вірус.

Летальність зменшилась майже вдвічі. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю НВ.

Читайте також 5 причин, чому в Україні зросла захворюваність на COVID-19

Летальність від COVID-19 становить 3,2%

Віктор Ляшко “Якщо подивитися на процентне відношення кількості летальних випадків, то на початку епідемії в глобальному масштабі було 7,2% летальних випадків. Сьогодні — 3,2%. Тобто кількість випадків зменшилася майже вдвічі ”.

За словами Ляшка, тому сприяло багато факторів.

Ймовірно, важливу роль відіграла й агресивність вірусу, його мутації, тощо. Також завдяки тому, що фахівці змогли знайти ефективні підходи в лікуванні та веденні хворих без специфічної терапії.

Зокрема, є киснева терапія, яку застосовують для госпіталізованих у важкому стані і з середньою важкістю перебігу хвороби.

Довідка: Рівень летальності – це кількість померлих від коронавірусу, поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків на COVID-19. Цей показник не варто плутати із рівнем смертності. Це загальна кількість смертей, що сталися протягом певного періоду часу, поділена на кількість населення на той момент.

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 660;

Київ – 535;

Харківська область – 430;

Чернівецька область – 396;

Івано-Франківська область – 371;

Закарпатська область – 326;

Одеська область – 265;

Київська область – 257;

Волинська область – 213;

Тернопільська область – 211;

Дніпропетровська область – 215;

Рівненська область – 193;

Хмельницька область – 174;

Житомирська область – 161;

Вінницька область – 138;

Миколаївська область – 110 ;

Сумська область – 104;

Запорізька область – 95;

Чернігівська область – 87;

Полтавська область – 89;

Донецька область – 66;

Кіровоградська область – 66;

Черкаська область – 68;

Херсонська область – 42;

Луганська область – 29.

Дані з окупованих територій не враховані у статистику.