Летальность от коронавируса уменьшилась – в Украине сейчас количество смертей в результате заражения SARS-CoV-2 ниже, чем в начале эпидемии. Это связано с тем, что каждое новое заражение постепенно ослабляет вирус.

Летальность уменьшилась почти вдвое. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью НВ.

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Летальность от COVID-19 составляет 3,2%

Виктор Ляшко "Если посмотреть на процентное отношение количества летальных исходов, то в начале эпидемии в глобальном масштабе было 7,2% летальных исходов. Сегодня – 3,2%. То есть количество случаев уменьшилось почти вдвое”.

По словам Ляшко, этому способствовало много факторов.

Вероятно, важную роль сыграла и агрессивность вируса, его мутации, и тому подобное. Также благодаря тому, что специалисты смогли найти эффективные подходы в лечении и ведении больных без специфической терапии.

В частности, есть кислородная терапия, которую применяют для госпитализированных в тяжелом состоянии и со средней тяжестью течения болезни.

Справка: Уровень летальности – число умерших от коронавируса, разделенный на общее количество положительно подтвержденных случаев COVID-19. Этот показатель не стоит путать с уровнем смертности. Это общее количество смертей, произошедших в течение определенного периода времени, разделенное на количество населения на тот момент.

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 660;

Киев – 535;

Харьковская область – 430;

Черновицкая область – 396;

Ивано-Франковская область – 371;

Закарпатская область – 326;

Одесская область – 265;

Киевская область – 257;

Волынская область – 213;

Тернопольская область – 211;

Днепропетровская область – 215;

Ровненская область – 193;

Хмельницкая область – 174;

Житомирская область – 161;

Винницкая область – 138;

Николаевская область – 110 ;

Сумская область – 104;

Запорожская область – 95;

Черниговская область – 87;

Полтавская область – 89;

Донецкая область – 66;

Кировоградская область – 66;

Черкасская область – 68;

Херсонская область – 42;

Луганская область – 29.

Данные с оккупированных территорий не учтены в статистике.