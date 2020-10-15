В Украине уменьшилась летальность от COVID-19, – Ляшко
Летальность от коронавируса уменьшилась – в Украине сейчас количество смертей в результате заражения SARS-CoV-2 ниже, чем в начале эпидемии. Это связано с тем, что каждое новое заражение постепенно ослабляет вирус.
Летальность уменьшилась почти вдвое. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью НВ.
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Летальность от COVID-19 составляет 3,2%
По словам Ляшко, этому способствовало много факторов.
Вероятно, важную роль сыграла и агрессивность вируса, его мутации, и тому подобное. Также благодаря тому, что специалисты смогли найти эффективные подходы в лечении и ведении больных без специфической терапии.
В частности, есть кислородная терапия, которую применяют для госпитализированных в тяжелом состоянии и со средней тяжестью течения болезни.
Сколько украинцев умерли от коронавируса
- Львовская область – 660;
- Киев – 535;
- Харьковская область – 430;
- Черновицкая область – 396;
- Ивано-Франковская область – 371;
- Закарпатская область – 326;
- Одесская область – 265;
- Киевская область – 257;
- Волынская область – 213;
- Тернопольская область – 211;
- Днепропетровская область – 215;
- Ровненская область – 193;
- Хмельницкая область – 174;
- Житомирская область – 161;
- Винницкая область – 138;
- Николаевская область – 110 ;
- Сумская область – 104;
- Запорожская область – 95;
- Черниговская область – 87;
- Полтавская область – 89;
- Донецкая область – 66;
- Кировоградская область – 66;
- Черкасская область – 68;
- Херсонская область – 42;
- Луганская область – 29.
Данные с оккупированных территорий не учтены в статистике.