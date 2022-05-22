В Україні не буде ліків, виготовлених в Росії та Білорусі

Раніше указом Міністерства охорони здоров'я вже заборонили ввозити в Україну ліки з Росії та Білорусі, однак на ринок все ж могли потрапити препарати, які на території цих країн виготовляють міжнародні компанії. Про це розповів голова комітету з питань здоров'я нації та ініціатор законопроєкту Михайло Радуцький.

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Щоб уникнути такої ситуації, ми надаємо профільному міністерству право відмовляти у реєстрації лікарського засобу, якщо хоча б один компонент чи етап виробництва здійснювався у Росії чи Білорусі,

– пояснив Радуцький.

Законопроєкт прийняли у другому читанні. У правках конкретизували процедуру заборони ввезення ліків. Аби чітко сформулювати механізм вибіркового скасування реєстрації препаратів, МОЗ розробить окремий порядок.

Документ передбачає також термін призупинення реєстрації лікарського засобу на 3 місяці. За цей час фармацевтична компанія може вийти з російського ринку та припинити виробництво препаратів або компонентів на території країни-агресорки. Після цього МОЗ вирішуватиме, продовжувати дію реєстрації чи все ж скасувати.

Також Радуцький зауважив, що важливим залишається питання доступу українців до безальтернативних препаратів. Аби українські пацієнти не залишилися без життєво необхідних ліків, МОЗ отримає право забороняти експорт деяких засобів.

З чим був пов'язаний дефіцит ліків в Україні

Зауважимо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснював, з чим був пов'язаний дефіцит певних лікарських засобів в українських аптеках. За його словами, проблема полягала не у відсутності ліків, а у складнощах з логістикою.

Тобто з наявністю препаратів в Україні все було нормально, однак доставляти ліки до аптеки часом не вдавалося. "Проблема більше в логістиці. З довезенням тяжко, бо є бойові дії, зруйновані інфраструктурно мости, не вийшли певні працівники, блокпости", – уточнив міністр.

Наразі цю проблему в більшості областей України вдалося владнати, однак на тимчасово окупованих територіях, складнощі з забезпеченням населення ліками все ще є.

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