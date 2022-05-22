В Украине не будет лекарств, изготовленных в России и Беларуси

Ранее указом Министерства здравоохранения уже запретили ввозить в Украину лекарства из России и Беларуси, однако на рынок все же могли попасть препараты, производимые на территории этих стран международными компаниями. Об этом рассказал председатель комитета по здоровью нации и инициатор законопроекта Михаил Радуцкий.

Обратите внимание ВОЗ предостерегает о возможном распространении холеры в Мариуполе

Чтобы избежать такой ситуации, мы предоставляем профильному министерству право отказывать в регистрации лекарственного средства, если хотя бы один компонент или этап производства осуществлялся в России или Беларуси,

– объяснил Радуцкий.

Законопроект был принят во втором чтении. В правках конкретизировали процедуру запрета на ввоз лекарств. Чтобы четко сформулировать механизм выборочной отмены регистрации препаратов, Минздрав разработает отдельный порядок.

Документ также предусматривает срок приостановления регистрации лекарственного средства на 3 месяца. За это время фармацевтическая компания может выйти из российского рынка и прекратить производство препаратов или компонентов на территории страны-агрессора. После этого Минздрав будет решать, продолжать действие регистрации или все же отменить.

Также Радуцкий отметил, что важным остается вопрос доступа украинцев к безальтернативным препаратам. Чтобы украинские пациенты не остались без жизненно необходимых лекарств, Минздрав получит право запрещать экспорт некоторых средств.

С чем был связан дефицит лекарства в Украине

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснял, с чем был связан дефицит определенных лекарственных средств в украинских аптеках. По его словам, проблема заключалась не в отсутствии лекарства, а в сложностях с логистикой.

То есть с наличием препаратов в Украине все было нормально, однако доставлять лекарства в аптеку порой не удавалось. "Проблема больше в логистике. С довозом тяжело, потому что есть боевые действия, разрушены инфраструктурные мосты, не вышли определенные работники, блокпосты", – уточнил министр.

Сейчас эту проблему в большинстве областей Украины удалось уладить, однако на временно оккупированных территориях сложности с обеспечением населения лекарствами все еще есть.

Обратите внимание – Россия до сих пор имеет право голоса в ВОЗ: смотрите видео