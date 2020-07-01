В Україні попри велику кількість нових випадків COVID-19, все менше хворих потребують госпіталізації.

Про це йдеться в досліджені даних ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я, розповів доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній, пише "Обозреватель".

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За словами експерта з початку червня суттєво зросла частка людей, у яких не було ніяких симптомів під час звернення. Таких українців 60%.

Проведений аналіз свідчить про те, що серед нових інфікованих істотно зросла ймовірність легкого перебігу хвороби. Про це свідчить зменшення кількості смертей. Порівнюючи нові дані з прогнозом від 19 червня, можна сказати, що темпи поширення епідемії зменшуються, але при цьому все ще залишаються високими,

– сказав Загородній.

Протягом кількох днів в Україні спостерігається зменшення кількості нових випадків коронавірусу. 1 липня заразилися ще 664 людини. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській.