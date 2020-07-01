Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що середній термін перенесення коронавірусної хвороби в Україні становить 21 день. Втім все залежить від важкості хвороби, а відтак у деяких випадках тривалість хвороби буває ледь не вдічі більшою за середню.

Середні цифри щодо термінів перебігу хвороби є однаковими в різних регіонах України, розповів Максим Степанов під час свого щоденного брифінгу. Про це повідомляє 24 канал.

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У міністра охорони здоров'я запитали, чому так виходить, що в Києві люди за статистикою хворіють по 7-8 тижнів. Мовляв, у столиці за увесь час пандемії понад 5 тисяч хворих і лише 1,5 тисячі тих, хто одужав.

Натомість, наприклад, у Черкаській чи Полтавській областях кількість хворих і тих, хто одужав, практично рівні. Степанов натомість запевнив, що середні терміни хвороби є однаковими всюди.

Термін хвороби в нас всередньому близький до трьох тижнів. Водночас інколи він становить 30 днів або 39 днів. Тут усе залежить від важкості хвороби,

– пояснив міністр.

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