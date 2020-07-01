Степанов пояснив, чому українці "довго" хворіють на коронавірус
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що середній термін перенесення коронавірусної хвороби в Україні становить 21 день. Втім все залежить від важкості хвороби, а відтак у деяких випадках тривалість хвороби буває ледь не вдічі більшою за середню.
Середні цифри щодо термінів перебігу хвороби є однаковими в різних регіонах України, розповів Максим Степанов під час свого щоденного брифінгу. Про це повідомляє 24 канал.
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У міністра охорони здоров'я запитали, чому так виходить, що в Києві люди за статистикою хворіють по 7-8 тижнів. Мовляв, у столиці за увесь час пандемії понад 5 тисяч хворих і лише 1,5 тисячі тих, хто одужав.
Натомість, наприклад, у Черкаській чи Полтавській областях кількість хворих і тих, хто одужав, практично рівні. Степанов натомість запевнив, що середні терміни хвороби є однаковими всюди.
Термін хвороби в нас всередньому близький до трьох тижнів. Водночас інколи він становить 30 днів або 39 днів. Тут усе залежить від важкості хвороби,
– пояснив міністр.
Чому це важливо
- Тут виникає питання до того, наскільки ефективно медична система фіксує те, що людина одужала. Приклад дуже простий – якщо всередньому люди хворіють 21 день, то більшість з тих, хто хворіли три тижні тому, вже мали б одужати.
- Для певності візьмемо день, що був 22 дні тому – 9 червня. Тоді в Києві захворіли 3 тисячі 523 людини, але 925 з них вже одужали. За логікою, за цей час мали б одужати більшість з решти хворих. Втім станом на 1 липня у Києві одужали лише 1 тисяча 598 людей. Тобто за 22 дні – лише 673 людини з майже 2,5 тисячі або 27%.
- Дещо краща ситуація загалом по Україні. Станом на 9 червня захворіли 27 тисяч 856 людей, але 12 тисяч 412 вже одужали. З решти майже 15 тисяч хворих до 1 липня одужали ще 7 тисяч 136 людей або майже 50%.