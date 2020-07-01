Степанов объяснил, почему украинцы "долго" болеют коронавирусом
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что средний срок переноса коронавирусной болезни в Украине составляет 21 день. Впрочем все зависит от тяжести болезни, а потому у некоторых случаях продолжительность болезни бывает едва не вдвое больше средней.
Средние цифры по срокам течения болезни являются одинаковыми в разных регионах Украины, рассказал Максим Степанов во время своего ежедневного брифинга. Об этом сообщает 24 канал.
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У министра здравоохранения спросили, почему так получается, что в Киеве люди по статистике болеют по 7-8 недель. Мол, в столице за все время пандемии более 5 тысяч больных и лишь 1,5 тысячи тех, кто выздоровел.
Зато, например, в Черкасской или Полтавской областях количество больных и тех, кто выздоровел, практически равны. Степанов вместо заверил, что средние сроки болезни одинаковы везде.
Срок болезни у нас в среднем близок до трех недель. В то же время иногда он составляет 30 дней или 39 дней. Здесь все зависит от тяжести болезни,
– пояснил министр.
Почему это важно
- Здесь возникает вопрос к тому, насколько эффективно медицинская система фиксирует то, что человек выздоровел. Пример очень простой – если в среднем люди болеют 21 день, то большинство из тех, кто болели три недели назад, уже должны выздороветь.
- Для определенности возьмем день, что был 22 дня назад – 9 июня. Тогда в Киеве заболели 3 тысячи 523 человека, но 925 из них уже выздоровели. По логике, за это время должны выздороветь большинство из остальных больных. Впрочем по состоянию на 1 июля в Киеве выздоровели только 1 тысяча 598 человек. То есть за 22 дня – только 673 человека из почти 2,5 тысячи или 27%.
- Несколько лучше ситуация в целом по Украине. По состоянию на 9 июня заболели 27 тысяч 856 человек, но 12 тысяч 412 уже выздоровели. Из оставшихся почти 15 тысяч больных до 1 июля выздоровели еще 7 тысяч 136 человек или почти 50%.