Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что средний срок переноса коронавирусной болезни в Украине составляет 21 день. Впрочем все зависит от тяжести болезни, а потому у некоторых случаях продолжительность болезни бывает едва не вдвое больше средней.

Средние цифры по срокам течения болезни являются одинаковыми в разных регионах Украины, рассказал Максим Степанов во время своего ежедневного брифинга. Об этом сообщает 24 канал.

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У министра здравоохранения спросили, почему так получается, что в Киеве люди по статистике болеют по 7-8 недель. Мол, в столице за все время пандемии более 5 тысяч больных и лишь 1,5 тысячи тех, кто выздоровел.

Зато, например, в Черкасской или Полтавской областях количество больных и тех, кто выздоровел, практически равны. Степанов вместо заверил, что средние сроки болезни одинаковы везде.

Срок болезни у нас в среднем близок до трех недель. В то же время иногда он составляет 30 дней или 39 дней. Здесь все зависит от тяжести болезни,

– пояснил министр.

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