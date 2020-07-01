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Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
25 июня , 16:24 Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
Олександр Бевза
Главное о коронавирусе 30 июня: 706 новых случаев в Украине, смерть роженицы
06:05, сегодня Главное о коронавирусе 30 июня: 706 новых случаев в Украине, смерть роженицы
Минздрав: уровень заболеваемости медиков COVID-19 снизился вдвое
19:39, 30 июня Минздрав: уровень заболеваемости медиков COVID-19 снизился вдвое
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Вакцина против заболевания, которое вызывает рак, доказала 100% эффективность и безопасность
12:21, 30 июня Вакцина против заболевания, которое вызывает рак, доказала 100% эффективность и безопасность
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