В Украине, несмотря на большое количество новых случаев COVID-19, все меньше больных нуждаются в госпитализации.

Об этом говорится в исследовании данных ЦОЗ Министерства здравоохранения, рассказал доктор физико-математических наук Анатолий Загородний, пишет "Обозреватель".

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По словам эксперта с начала июня существенно возросла доля людей, у которых не было никаких симптомов при обращении. Таких украинцев 60%.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом свидетельствует уменьшение количества смертей. Сравнивая новые данные с прогнозом от 19 июня, можно сказать, что темпы распространения эпидемии уменьшаются, но при этом все еще остаются высокими,

– сказал Загородний.

В течение нескольких дней в Украине наблюдается уменьшение количества новых случаев коронавируса. 1 июля заразились еще 664 человека. Больше всего новых случаев во Львовской и Закарпатской областях.