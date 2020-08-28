До України доставили стовбурові клітини для трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. Ця процедура вперше була повністю профінансована з держбюджету.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, пише пресслужба МОЗ.

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"Ми внесли зміни у 707 постанову, яка регулює компенсацію витрат, пов’язаних з отриманням стовбурових клітин з-за кордону. Раніше закупівля здійснювалась за рахунок коштів благодійних внесків громадян, а не держави. Зараз ця вартість включена у пілотний проєкт як складова витрат, і закладам охорони здоров’я дозволено здійснювати пошук і закупівлю стовбурових клітин з-за кордону", – заявив Ігор Іващенко.

Крім того, він додав, що 5 серпня була прийнята постанова, що змінила порядок перевезення анатомічних органів через митну територію України.

"Близько трьох тижнів тому була прийнята нова постанова. Вона направлена на врегулювання питання доставки донорських гемопоетичних стовбурових клітин на законодавчому рівні", – зазначив заступник глави МОЗ.