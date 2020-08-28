В Украину впервые доставили стволовые клетки для трансплантации за счет госбюджета
В Украину доставили стволовые клетки для трансплантации костного мозга от неродственного донора. Эта процедура впервые была полностью профинансирована из госбюджета.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, пишет пресс-служба МОЗ.
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"Мы внесли изменения в 707 постановление, регулирующее компенсацию расходов, связанных с получением стволовых клеток из-за границы. Ранее закупка осуществлялась за счет средств благотворительных взносов граждан, а не государства. Сейчас эта стоимость включена в пилотный проект как составляющая, и учреждениям здравоохранения разрешено осуществлять поиск и закупку стволовых клеток из-за границы", – заявил Игорь Иващенко.
Кроме того, он добавил, что 5 августа было принято постановление, которое изменило порядок перевозки анатомических органов через таможенную территорию Украины.
"Около трех недель назад было принято новое постановление. Оно направлено на урегулирование вопроса доставки донорских гемопоэтических стволовых клеток на законодательном уровне", – отметил заместитель главы Минздрава.
С января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.
6 июля, создали отдельный орган при Министерстве здравоохранения, который занимается вопросом развития трансплантации в Украине.
В Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года. Сейчас уже создано отдельное подразделение высокотехнологичной медицины в Министерстве здравоохранения, которое занимается вопросом трансплантации.
На сегодня в Украине уже есть 24 медучреждения, где проводится трансплантация.