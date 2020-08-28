В Украину доставили стволовые клетки для трансплантации костного мозга от неродственного донора. Эта процедура впервые была полностью профинансирована из госбюджета.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, пишет пресс-служба МОЗ.

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"Мы внесли изменения в 707 постановление, регулирующее компенсацию расходов, связанных с получением стволовых клеток из-за границы. Ранее закупка осуществлялась за счет средств благотворительных взносов граждан, а не государства. Сейчас эта стоимость включена в пилотный проект как составляющая, и учреждениям здравоохранения разрешено осуществлять поиск и закупку стволовых клеток из-за границы", – заявил Игорь Иващенко.

Кроме того, он добавил, что 5 августа было принято постановление, которое изменило порядок перевозки анатомических органов через таможенную территорию Украины.

"Около трех недель назад было принято новое постановление. Оно направлено ​​на урегулирование вопроса доставки донорских гемопоэтических стволовых клеток на законодательном уровне", – отметил заместитель главы Минздрава.