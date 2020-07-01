В Україні виявили 664 нових випадків зараження коронавірусом, загалом майже 45 тисяч
За минулу добу в Україні підтвердили 664 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше було зафіксовано на Львівщині.
Нові дані опубліковала пресслужба Центру громадського здоров'я.
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Загалом проведено 666147 тестувань методом ПЛР. Станом на ранок 1 липня надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19, загалом з початку епідемії – 89 933.
Скільки випадків інфікування коронавірусом виявили в областях
- Вінницька область — 1876 випадків;
- Волинська область — 2427 випадків;
- Дніпропетровська область — 1090 випадків;
- Донецька область — 484 випадки;
- Житомирська область — 1408 випадків;
- Закарпатська область — 2961 випадок;
- Запорізька область — 572 випадки;
- Івано-Франківська область — 2438 випадків;
- Кіровоградська область — 647 випадків;
- м. Київ — 5138 випадків;
- Київська область — 2610 випадків;
- Львівська область — 5578 випадків;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 447 випадків;
- Одеська область — 1712 випадків;
- Полтавська область — 319 випадків;
- Рівненська область — 3784 випадки;
- Сумська область — 297 випадків;
- Тернопільська область — 1930 випадків;
- Харківська область — 2169 випадків;
- Херсонська область — 193 випадки;
- Хмельницька область — 805 випадків;
- Чернівецька область — 4850 випадків;
- Черкаська область — 645 випадків;
- Чернігівська область — 538 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.