В Україні виявили 664 нових випадків зараження коронавірусом, загалом майже 45 тисяч

За минулу добу в Україні підтвердили 664 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше було зафіксовано на Львівщині.

Нові дані опубліковала пресслужба Центру громадського здоров'я. Читайте також: Новини про коронавірус 30 червня: 706 нових випадків в Україні, смерть породіллі Станом на 1 липня в Україні виявили 44 998 випадків інфікування коронавірусом. 19 548 осіб одужали. 1 173 людей померли від ускладнень. Загалом проведено 666147 тестувань методом ПЛР. Станом на ранок 1 липня надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19, загалом з початку епідемії – 89 933. Скільки випадків інфікування коронавірусом виявили в областях Вінницька область — 1876 випадків;

Волинська область — 2427 випадків;

Дніпропетровська область — 1090 випадків;

Донецька область — 484 випадки;

Житомирська область — 1408 випадків;

Закарпатська область — 2961 випадок;

Запорізька область — 572 випадки;

Івано-Франківська область — 2438 випадків;

Кіровоградська область — 647 випадків;

м. Київ — 5138 випадків;

Київська область — 2610 випадків;

Львівська область — 5578 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1712 випадків;

Полтавська область — 319 випадків;

Рівненська область — 3784 випадки;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1930 випадків;

Харківська область — 2169 випадків;

Херсонська область — 193 випадки;

Хмельницька область — 805 випадків;

Чернівецька область — 4850 випадків;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 538 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.