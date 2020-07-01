В Украине обнаружили 664 новых случая заражения COVID-19, в целом почти 45 тысяч
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 664 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего их было зафиксировано на Львовщине.
Новые данные опубликовала пресс-служба Центра общественного здоровья.
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Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР. По состоянию на утро 1 июля поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала эпидемии — 89 933.
Сколько случаев инфицирования коронавируса обнаружили в областях
- Винницкая область — 1876 случаев;
- Волынская область — 2427 случаев;
- Днепропетровская область — 1090 случаев;
- Донецкая область — 484 случая;
- Житомирская область — 1408 случаев;
- Закарпатская область — 2961 случай;
- Запорожская область — 572 случая;
- Ивано-Франковская область — 2438 случаев;
- Кировоградская область — 647 случаев;
- м. Киев — 5138 случаев;
- Киевская область — 2610 случаев;
- Львовская область — 5578 случаев;
- Луганская область — 80 случаев;
- Николаевская область — 447 случаев;
- Одесская область — 1712 случаев;
- Полтавская область — 319 случаев;
- Ровненская область — 3784 случая;
- Сумская область — 297 случаев;
- Тернопольская область — 1930 случаев;
- Харьковская область — 2169 случаев;
- Херсонская область — 193 случая;
- Хмельницкая область — 805 случаев;
- Черновицкая область — 4850 случаев;
- Черкасская область — 645 случаев;
- Черниговская область — 538 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.