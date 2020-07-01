За прошедшие сутки в Украине подтвердили 664 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего их было зафиксировано на Львовщине.

Новые данные опубликовала пресс-служба Центра общественного здоровья. Читайте также: Новости о коронавирусе 30 июня: 706 новых случаев в Украине, смерть роженицы По состоянию на 1 июля в Украине обнаружили 44 998 случаев инфицирования коронавирусом. 19 548 человек выздоровели. 1173 человек умерли от осложнений. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР. По состоянию на утро 1 июля поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала эпидемии — 89 933. Сколько случаев инфицирования коронавируса обнаружили в областях Винницкая область — 1876 случаев;

Волынская область — 2427 случаев;

Днепропетровская область — 1090 случаев;

Донецкая область — 484 случая;

Житомирская область — 1408 случаев;

Закарпатская область — 2961 случай;

Запорожская область — 572 случая;

Ивано-Франковская область — 2438 случаев;

Кировоградская область — 647 случаев;

м. Киев — 5138 случаев;

Киевская область — 2610 случаев;

Львовская область — 5578 случаев;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 447 случаев;

Одесская область — 1712 случаев;

Полтавская область — 319 случаев;

Ровненская область — 3784 случая;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 1930 случаев;

Харьковская область — 2169 случаев;

Херсонская область — 193 случая;

Хмельницкая область — 805 случаев;

Черновицкая область — 4850 случаев;

Черкасская область — 645 случаев;

Черниговская область — 538 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.