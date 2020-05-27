Станом на 27 травня в Україні підтвердили 321 новий випадок інфікування коронавірусною інфекцією.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

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Всього в Україні на COVID-19 захворіли 21 905 людей, з них – 7 995 одужали. На жаль, зафіксовано 658 летальних випадків.

Стосовно зараження медпрацівників в країні захворіла 4241 людина. Всього одужало близько 2 тисячі медиків.

За минулу добу ще 14 людей померли від коронавірусу, а 420 – одужали. Усього в Україні є 54 885 підозр на COVID-19.

Додамо, що в Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Сумській, Донецькій областях за добу не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Кількість хворих на коронавірус в областях

У Вінницькій області – 932;

У Волинській області – 814;

У Дніпропетровській області – 905;

У Донецькій області – 155;

У Житомирській області – 660;

У Закарпатській області – 1 104;

У Запорізькій області – 420;

В Івано-Франківській області – 1 327;

У Кіровоградській області – 489;

У місті Києві – 2 739;

У Київській області – 1 474;

У Львівській області – 1 443;

У Луганській області – 45;

У Миколаївській області – 281;

В Одеській області – 853;

У Полтавській області – 267;

У Рівненській області – 1 514;

У Сумській області – 166;

У Тернопільській області – 1 126;

У Харківській області – 959;

У Херсонській області – 177;

У Хмельницькій області – 381;

У Чернівецькій області – 3 144;

У Черкаській області – 393;

У Чернігівській області – 137.

У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.