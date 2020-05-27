По состоянию на 27 мая в Украине подтвердили 321 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

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Всего в Украине COVID-19 заболели 21 905 человек, из них – 7 995 выздоровели. К сожалению, зафиксировано 658 летальных случаев.

Относительно заражения медработников, то в стране заболел 4241 человек. Всего выздоровело около 2 тысяч медиков.

За прошедшие сутки еще 14 человек умерли от коронавируса, а 420 – выздоровели. Всего в Украине 54 885 подозрений на COVID-19.

Добавим, что в Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой областях за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Количество больных коронавирусом в областях

В Винницкой области – 932;

В Волынской области – 814;

В Днепропетровской области – 905;

В Донецкой области – 155;

В Житомирской области – 660;

В Закарпатской области – 1 104;

В Запорожской области 420;

В Ивано-Франковской области – 1 327;

В Кировоградской области 489;

В городе Киеве – 2 739;

В Киевской области – 1 474;

Во Львовской области – 1 443;

В Луганской области – 45;

В Николаевской области – 281;

В Одесской области 853;

В Полтавской области 267;

В Ровненской области – 1 514;

В Сумской области 166;

В Тернопольской области-126;

В Харьковской области – 959;

В Херсонской области 177;

В Хмельницкой области – 381;

В Черновицкой области – 3 144;

В Черкасской области 393;

В Черниговской области – 137.

В новости нет данных со временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.