В Україні стартував національний проєкт Virobnik.ua, появу якого називають революцією. Тепер українці на власні очі можуть бачити створення харчових продуктів, купівля яких викликала напруження.

Одним з перших продуктів, виробництво якого стало прозорим на сайті стала ковбаса лікарська, оскільки навколо неї було найбільше міфів та стереотипів. Про це повідомили в ефірі 24 каналу.

Цікаво Національний проєкт Virobnik.ua доєднався до Американської торговельної палати

На сайті Virobnik.ua також можна подивитися відео створення інших ковбас та сосисок, шоколаду та підгузок. Зазначили, що наступними продуктами, виробництво яких буде показано українцям, стануть:

молоко;

йогурти;

дитяче харчування та інше.

В Україні сталося те, що мало статися одразу після розпаду Радянського союзу – харчові підприємства відкрили свої двері українцям. Тепер ви знаєте, що купуєте. Міфи, страхи, закриті підприємства, таємниці від людей – все це йде в минуле. Ми зробили це. Дякую відповідальним виробникам за співпрацю,

– заявив натхненник проєкту Virobnik.ua Віталій Єрмак.

Також на відео Virobnik.ua можна перейти, просканувавши QR-код, нанесений безпосередньо на продукти харчування. Список товарів з кодом поступово розширюється. Виробники можуть без перешкод подати заявку на участь у проєкті, відправивши її на адресу електронної пошти, вказану на сайті.

Virobnik.ua є учасником Американської торговельної палати США та вже пів року має широку підтримку користувачів у соціальних мережах.

Virobnik.ua: В Україні стартував національний проєкт, який називають революцією у споживчій сфері: дивіться відео