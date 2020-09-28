Проєкт Virobnik.ua, який дає українцям можливість дивитися, як, в яких умовах і з чого створюються продукти щоденного споживання став членом Американської торгової палати, повідомили в ефірі 24 каналу.

Як повідомлялося, старт відео-сервісу Virobnik.ua відбудеться 19 жовтня.

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Українці на власні очі своїми очима зможуть побачити, як створюються продукти споживання, насамперед харчування, які представлені на полицях магазинів по всій країні. Проєкт вже працює в тестовому режимі. Учасниками національної ініціативи стали як крафтові виробництва, так і інтернаціональні корпорації.



Проєкт Virobnik.ua доєднався до Американської торговельної палати / Фото Virobnik.ua

Творці проєкту відзначили, що Virobnik.ua не призначає хороших чи поганих виробників, водночас їх запрошують показати своє виробництво.

Ви берете потрібний вам продукт з полиці магазину і просто наводите камеру смартфона на QR-код, перед вами відразу з'являється ролик. Через мить ви дізнаєтеся про продукт досить, щоб зробити свій вибір,

– сказали творці проєкту.

Скористатися сервісом можна також на сайті Virobnik.ua. Тобто робити це можна і зі стаціонарного комп'ютера вже купивши продукт, або плануючи придбати. Американська торгова палата в Україні є частиною Торгової палати США. Палата є найстарішою міжнародною асоціацією України, яка працює з 1992 року.

Будучи неурядовою некомерційної організацією, Палата представляє найбільших інвесторів і міжнародні компанії, що працюють в Україні, роблячи значний внесок у формування українського бюджету і допомагають Української реалізувати власний потенціал. 20 комітетів Палати представляють всі ключові сектори економіки, серед комітетів: