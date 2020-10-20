В Украине стартовал проект национальный проект Virobnik.ua, появление которого называют революцией. Теперь украинцы воочию могут видеть создания продуктов питания, покупка которых вызывала напряжение.

Одним из первых продуктов, производство которого стало прозрачным, стала - колбаса докторская, так как вокруг нее огромное количество мифов и стереотипов. Об этом сообщили в эфире 24 канала.

Интересно Национальный проект Virobnik.ua присоединился к Американской торговой палате

На сайте Virobnik.ua можно посмотреть видео создание других колбас и сосисок, шоколада и подгузников. Отмечается, что следующими продуктами, производство которых будет показано украинцам станут:

молоко;

йогурты;

детское питание и многие другие.

В Украине произошло то, что должно было произойти сразу после распада Советского Союза – пищевые предприятия открыли свои двери украинцам. Теперь вы знаете, что покупаете. Мифы, страхи, закрытые предприятия, тайны от людей – все это уходит в прошлое. Мы сделали это, спасибо ответственным производителям за сотрудничество,

– заявил вдохновитель проекта Virobnik.ua Виталий Ермак.

Также перейти на видео Virobnik.ua можно просканировав QR-код, нанесенный непосредственно на продукты питания. Список товаров с кодом постепенно расширяется. Производители могут беспрепятственно подать заявку на участие в проекте, отправив ее на адрес электронной почты, указанный на сайте Virobnik.ua.

Virobnik.ua является участником Американской торговой палаты США и уже более полугода имеет широкую поддержку пользователей в социальных сетях.

Virobnik.ua: В Украине стартовал национальный проект, который называют революцией в потребительской сфере: смотрите видео

Об этом сообщили в эфире 24 канала.