В Україні підтвердили другий летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусом, серед дітей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 24 вересня, пише 24 канал.

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За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це – другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії,

– сказав глава МОЗ.

Степанов додав, що за добу на коронавірусну інфекцію захворіли 242 дитини. Всього з початку пандемії COVID-19 виявили в 12 400 дітей.



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу

Від початку пандемії в Україні виявили 188 106 випадків зараження SARS-CoV-2. Натомість 83 458 пацієнтів вже одужали, але 3 757 хворих, на жаль, померли.