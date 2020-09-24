В Украине от COVID-19 умер второй ребенок
В Украине подтвердили второй летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом, среди детей.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга 24 сентября, пишет 24 канал.
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За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай ребенка за все время пандемии,
– сказал глава Минздрава.
Степанов добавил, что за сутки коронавирусной инфекцией заболели 242 ребенка. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 12 400 детей.
Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала
С начала пандемии в Украине выявили 188 106 случаев заражения SARS-CoV-2. Зато 83 458 пациентов уже выздоровели, но 3 757 больных, к сожалению, умерли.