Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні підтвердили 188 106 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це йдеться у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

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Від ускладнень, викликаних коронавірусом, загалом в країні померли 3 757 людей, за добу – 52.

Від хвороби одужали вже 83 458 людей, з них – 1 788 за добу. Це рекордний показник добового одужання від початку епідемії COVID-19.

Активних хворих на сьогодні є 100 891, за добу їхня кількість зросла на 1 532.

Скільки випадків зафіксували по областях