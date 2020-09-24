В Україні виявили 3372 хворих на COVID-19 за минулу добу
Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні підтвердили 188 106 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Про це йдеться у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.
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Від ускладнень, викликаних коронавірусом, загалом в країні померли 3 757 людей, за добу – 52.
Від хвороби одужали вже 83 458 людей, з них – 1 788 за добу. Це рекордний показник добового одужання від початку епідемії COVID-19.
Активних хворих на сьогодні є 100 891, за добу їхня кількість зросла на 1 532.
Скільки випадків зафіксували по областях
- Київ – 20 665 (+330)
- Львівська область – 19 250 (+205)
- Харківська область – 16 193 (+285)
- Чернівецька область – 13 562 (+114)
- Івано-Франківська область – 12 952 (+141)
- Тернопільська область – 12 334 (+265)
- Одеська область – 12 309 (+179)
- Рівненська область – 11 621 (+162)
- Закарпатська область – 9416 (+73)
- Київська область – 8286 (+138)
- Волинська область – 7235 (+103)
- Вінницька область – 5556 (+101)
- Житомирська область – 5262 (+71)
- Хмельницька область – 5185 (+136)
- Дніпропетровська область – 4692 (+298)
- Чернігівська область – 3647 (+110)
- Черкаська область – 3355 (+117)
- Сумська область – 3352 (+72)
- Запорізька область – 3288 (+139)
- Донецька область – 2767 (+133)
- Миколаївська область – 2717 (+74)
- Полтавська область – 1677 (+47)
- Кіровоградська область – 1039 (+15)
- Херсонська область – 905 (+37)
- Луганська область – 841 (+27)
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