В целом с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 188 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в Системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, в целом в стране умерли 3757 человек, за сутки – 52.

Выздоровели уже 83 458 человек, из них – 1788 за сутки. Это рекордный показатель суточного выздоровления от начала эпидемии COVID-19.

Активных больных на данный момент 100 891, за сутки их количество выросло на 1532.

Сколько случаев зафиксировали по областям