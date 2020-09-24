В Украине выявили 3372 больных COVID-19 за минувшие сутки
В целом с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 188 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом говорится в Системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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От осложнений, вызванных коронавирусом, в целом в стране умерли 3757 человек, за сутки – 52.
Выздоровели уже 83 458 человек, из них – 1788 за сутки. Это рекордный показатель суточного выздоровления от начала эпидемии COVID-19.
Активных больных на данный момент 100 891, за сутки их количество выросло на 1532.
Сколько случаев зафиксировали по областям
- Киев – 20665 (+330)
- Львовская область – 19 250 (+205)
- Харьковская область – 16 193 (+285)
- Черновицкая область – 13562 (+114)
- Ивано-Франковская область – 12 952 (+141)
- Тернопольская область – 12 334 (+265)
- Одесская область – 12309 (+179)
- Ровненская область – 11 621 (+162)
- Закарпатская область – 9416 (+73)
- Киевская область – 8286 (+138)
- Волынская область – 7235 (+103)
- Винницкая область – 5556 (+101)
- Житомирская область – 5262 (+71)
- Хмельницкая область – 5185 (+136)
- Днепропетровская область – 4692 (+298)
- Черниговская область – 3647 (+110)
- Черкасская область – 3355 (+117)
- Сумская область – 3352 (+72)
- Запорожская область – 3288 (+139)
- Донецкая область – 2767 (+133)
- Николаевская область – 2717 (+74)
- Полтавская область – 1677 (+47)
- Кировоградская область – 1039 (+15)
- Херсонская область – 905 (+37)
- Луганская область – 841 (+27)
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