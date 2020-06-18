В Україні нині роблять у 200 разів більше тестів на COVID-19, ніж на початку пандемії
В Україні кількість тестувань на коронавірус зросла у 200 разів у порівнянні з початком пандемії. З 300 до 12 тисяч лабораторних досліджень.
Про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.
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Він додав, що також провели 8 тисяч ІФА тестувань, тобто на добу роблять вже близько 20-25 тисяч тестувань.
Ляшко заявив, що МОЗ на цьому не зупиняється і розширює кількість лабораторного обладнання, яке поставлять до лабораторних центрів.
Зараз ПЛР-тестування проводять 69 лабораторій, з початку пандемії в Україні лише 3 лабораторії робили ПЛР-тестування, ІФА-тестування зараз проводять 159 лабораторій,
– зазначив головний санлікар.
18 червня в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Це новий антирекорд, у МОЗ заявили, що приріст нових випадків більший, ніж в інших країнах.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу