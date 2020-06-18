В Украине количество тестирований на коронавирус выросло в 200 раз по сравнению с началом пандемии. С 300 до 12 тысяч лабораторных исследований.

Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

Также на тему: Не из-за увеличения тестирований: в Минздраве объяснили, почему в Украине высокая заболеваемость COVID-19

Виктор Ляшко “В Украине количество тестирований в сравнении с мартом (первый случай COVID-19 в Украине был лабораторно подтвержден в марте - ред.) выросло в 200 раз. Раньше мы проводили 300-400 тестов за неделю, сегодня – 12 тысяч ПЦР тестов в день”.

Он добавил, что также провели 8 тысяч ИФА тестов, то есть за сутки делают уже около 20-25 тысяч тестирований.

Ляшко заявил, что Минздрав на этом не останавливается и расширяет количество лабораторного оборудования, которое поставят в лабораторные центры.

Сейчас ПЦР-тестирование проводят 69 лабораторий, с начала пандемии в Украине лишь 3 лаборатории делали ПЦР-тестирование, ИФА-тестирование сейчас проводят 159 лабораторий,

– отметил главный санврач.

18 июня в Украине 34 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев. Это новый антирекорд, в Минздраве заявили, что прирост новых случаев больше, чем в других странах.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала