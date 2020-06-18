В Украине сейчас делают в 200 раз больше тестов на COVID-19, чем в начале пандемии
В Украине количество тестирований на коронавирус выросло в 200 раз по сравнению с началом пандемии. С 300 до 12 тысяч лабораторных исследований.
Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
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Он добавил, что также провели 8 тысяч ИФА тестов, то есть за сутки делают уже около 20-25 тысяч тестирований.
Ляшко заявил, что Минздрав на этом не останавливается и расширяет количество лабораторного оборудования, которое поставят в лабораторные центры.
Сейчас ПЦР-тестирование проводят 69 лабораторий, с начала пандемии в Украине лишь 3 лаборатории делали ПЦР-тестирование, ИФА-тестирование сейчас проводят 159 лабораторий,
– отметил главный санврач.
18 июня в Украине 34 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев. Это новый антирекорд, в Минздраве заявили, что прирост новых случаев больше, чем в других странах.
Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала