В Україні на коронавірус захворіло 81 957 людей, за минулу добу – 1008 08:57, - Коронавірус в Україні / Getty Images Станом на 10 серпня в Україні виявили 1008 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Про поширення коронавірусної інфекції повідомляє система моніторингу РНБО України, пише 24 канал. Читайте також Новини про коронавірус 9 серпня: кількість випадків йде на спад, спалах у київському "Динамо" Статистика поширення COVID-19 в Україні 10 серпня Захворіло: 81 957 Одужали: 1 922 Померло: 44 359 Новина доповнюється...

За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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