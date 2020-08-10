В Україні на коронавірус захворіло 81 957 людей, за минулу добу – 1008
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Станом на 10 серпня в Україні виявили 1008 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Про поширення коронавірусної інфекції повідомляє система моніторингу РНБО України, пише 24 канал.
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Статистика поширення COVID-19 в Україні 10 серпня
Захворіло: 81 957
Одужали: 1 922
Померло: 44 359
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