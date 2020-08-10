В Украине коронавирусом заболело 81 957 человек, за минувшие сутки – 1 008
По состоянию на 10 августа в Украине обнаружили 1 008 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
О распространении коронавирусной инфекции сообщает система мониторинга СНБО Украины, пишет 24 канал.
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Статистика распространения COVID-19 в Украине 10 августа
Заболело: 81 957
Выздоровело: 44 359
Умерло: 1 922
За последние сутки зафиксировали 25 летальных случаев. Количество выздоровевших за сутки выросло на 387.
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- Львовская область – 10 981 (+130)
- Киев – 9564 (+66)
- Ровенская область – 6923 (+83)
- Черновицкая область – 6777 (+108)
- Закарпатская область – 5809 (+44)
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