В Украине коронавирусом заболело 81 957 человек, за минувшие сутки – 1 008 09:05, - Читати новину українською Коронавирус в Украине / Getty Images По состоянию на 10 августа в Украине обнаружили 1 008 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. О распространении коронавирусной инфекции сообщает система мониторинга СНБО Украины, пишет 24 канал. Читайте также Новости о коронавирусе 9 августа: количество случаев идет на спад, вспышка в киевском "Динамо" Статистика распространения COVID-19 в Украине 10 августа Заболело: 81 957 Выздоровело: 44 359 Умерло: 1 922 За последние сутки зафиксировали 25 летальных случаев. Количество выздоровевших за сутки выросло на 387. Коронавирус в областях Львовская область – 10 981 (+130)

Киев – 9564 (+66)

Ровенская область – 6923 (+83)

Черновицкая область – 6777 (+108)

Закарпатская область – 5809 (+44)

Ивано-Франковская область – 5797 (+121)

Харьковская область – 4901 (+117)

Волынская область – 4327 (+45)

Одесская область – 4230 (+65)

Киевская область – 4197 (+21)

Тернопольская область – 3324 (+35)

Винницкая область – 2985 (+11)

Житомирская область – 2154 (+23)

Днепропетровская область – 1571 (+24)

Хмельницкая область – 1368 (+22)

Черкасская область – 1036 (+14)

Черниговская область – 1024 (+10)

Донецкая область – 976 (+1)

Запорожская область – 953 (+16)

Кировоградская область – 724 (+3)

Николаевская область – 716 (+11)

Сумская область – 699 (+31)

Полтавская область – 497 (+3)

Херсонская область – 269 (+2)

Луганская область – 155 (+2)

При каких условиях выживает коронавирус / Инфографика 24 канала

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