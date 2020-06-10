В Україні анонсували флешмоб до Міжнародного дня донорства крові
Центр громадського здоров’я України і ДонорUA оголосили про старт всеукраїнського флешмобу до Міжнародного дня донорства крові.
Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.
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Всесвітній день донора крові щорічно відзначається 14 червня. У Центрі наголосили, що кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові.
Саме добровільна та регулярна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів щороку. В Україні кількість донорів зменшується у зв’язку із пандемією. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті,
– наголошує пресслужба.
Як підготуватися до здачі крові на донорство / Інфографіка 24 каналу
Для того, щоб взяти участь у флешмобі, треба стати донором кров із 10 до 19 червня і зробити фото, на якому видно, що ви здаєте кров.
"Опублікуйте його на своїй сторінці у Facebook із хештегом #яДонор або #яДонорка. На час дії конкурсу зробіть свою сторінку відкритою для усіх користувачів Facebook", – додали в ЦГЗ.
Donor.ua розмістив повний перелік закладів, де здати кров, та рекомендації, як підготуватися до здачі крові.
19 червня серед всіх учасників будуть розіграні 5 подарункових наборів.