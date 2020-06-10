Центр громадського здоров’я України і ДонорUA оголосили про старт всеукраїнського флешмобу до Міжнародного дня донорства крові.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

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Всесвітній день донора крові щорічно відзначається 14 червня. У Центрі наголосили, що кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові.

Саме добровільна та регулярна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів щороку. В Україні кількість донорів зменшується у зв’язку із пандемією. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті,

– наголошує пресслужба.



Як підготуватися до здачі крові на донорство / Інфографіка 24 каналу

Для того, щоб взяти участь у флешмобі, треба стати донором кров із 10 до 19 червня і зробити фото, на якому видно, що ви здаєте кров.

"Опублікуйте його на своїй сторінці у Facebook із хештегом #яДонор або #яДонорка. На час дії конкурсу зробіть свою сторінку відкритою для усіх користувачів Facebook", – додали в ЦГЗ.

Donor.ua розмістив повний перелік закладів, де здати кров, та рекомендації, як підготуватися до здачі крові.

19 червня серед всіх учасників будуть розіграні 5 подарункових наборів.



Як відновитися після здачі крові / Інфографіка 24 каналу