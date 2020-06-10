Центр общественного здоровья Украины и ДонорUA объявили о старте всеукраинского флешмоба к Международному дню донорства крови.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня. В Центре подчеркнули, что каждые несколько секунд кто-то в мире нуждается в крови.

Именно добровольное и регулярное пожертвование крови от доноров спасает миллионы жизней ежегодно. В Украине количество доноров уменьшается в связи с пандемией. В целом 70% доноров сдают кровь только раз в жизни,

– отмечает пресс-служба.



Как подготовиться к сдаче крови на донорство / Инфографика 24 канала

Для того, чтобы принять участие во флешмобе, надо стать донором кровь с 10 до 19 июня и сделать фото, на котором видно, что вы сдаете кровь.

"Опубликуйте его на своей странице в Facebook с хештегом #яДонор или #яДонорка. На время действия конкурса сделайте свою страничку открытой для всех пользователей Facebook", – добавили в ЦОС.

Donor.ua разместил полный перечень заведений, где сдать кровь, и рекомендации, как подготовиться к сдаче крови.

19 июня среди всех участников будут разыграны 5 подарочных наборов.



Как восстановиться после сдачи крови / Инфографика 24 канала