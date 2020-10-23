Внаслідок ускладнень за добу померли 121 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. Натомість видужали – 2 680 українців. Актуальні дані згідно з системою моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО України, повідомляє 24 канал.

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Загалом, від початку пандемії коронавірусну хворобу виявили у 330 396, з них побороли інфекцію 137 578 людей, втім, померли під час перебігу недуги 6 164 хворих.



Станом на 23 жовтня в Україні від коронавірусу лікуються 186 654 людини.