В Україні 7 517 хворих на COVID-19 за добу: знову найвища захворюваність
На коронавірусну хворобу від учора захворіли понад 7 тисяч мешканців України. Найбільше хворих зареєстрували в Харківській області та місті Київ. Загалом Україна перейшла межу 330 тисяч інфікованих.
Внаслідок ускладнень за добу померли 121 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. Натомість видужали – 2 680 українців. Актуальні дані згідно з системою моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО України, повідомляє 24 канал.
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Статистика поширення COVID-19 в областях
- Київ – 33 135 (635)
- Харківська область – 31 592 (+693)
- Львівська область – 26 399 (+378)
- Одеська область – 21 128 (+571)
- Чернівецька область – 18 811 (+249)
- Тернопільська область – 18 613 (+330)
- Івано-Франківська область – 17 705 (+258)
- Рівненська область – 16 985 (+294)
- Київська область – 13 958 (+270)
- Закарпатська область – 12 541 (+256)
- Дніпропетровська область – 12 380 (+312)
- Хмельницька область – 12 413 (+471)
- Волинська область – 11 792 (+218)
- Житомирська область – 11 264 (+426)
- Сумська область – 9 888 (+158)
- Вінницька область – 8 923 (+141)
- Донецька область – 8 160 (+264)
- Черкаська область – 7 704 (+163)
- Чернігівська область – 7 582 (+215)
- Полтавська область – 7 532 (+316)
- Запорізька область – 7 495 (+402)
- Миколаївська область – 6 602 (+174)
- Херсонська область – 2 951 (+107)
- Луганська область – 2 985 (+144)
- Кіровоградська область – 1 858 (+72)
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