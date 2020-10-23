Коронавирусной болезнью от вчера заболели более 7 тысяч жителей Украины. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Харьковской области и городе Киев. В целом Украина перешла границу 330 тысяч инфицированных.

В результате осложнений за сутки умер 121 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Зато выздоровели – 2680 украинцев. Актуальные данные по системе мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО Украины сообщает 24 канал. Читайте также В Коломые в инфекционной почти все врачи заболели коронавирусом В общем, с начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили в 330 396, из них победили инфекцию 137 578 человек, впрочем, умерли во время течения болезни 6 164 больных.



По состоянию на 23 октября в Украине от коронавируса лечатся 186 654 человека. Статистика распространения COVID-19 в областях Киев – 33135 (+635)

Харьковская область – 31 592 (+693)

Львовская область – 26 399 (+378)

Одесская область – 21128 (+571)

Черновицкая область – 18811 (+249)

Тернопольская область – 18 613 (+330)

Ивано-Франковская область – 17 705 (+258)

Ровненская область – 16 985 (+294)

Киевская область – 13 958 (+270)

Закарпатская область – 12 541 (+256)

Днепропетровская область – 12380 (+312)

Хмельницкая область – 12413 (+471)

Волынская область – 11 792 (+218)

Житомирская область – 11 264 (+426)

Сумская область – 9888 (+158)

Винницкая область – 8923 (+141)

Донецкая область – 8160 (+264)

Черкасская область – 7704 (+163)

Черниговская область – 7582 (+215)

Полтавская область – 7532 (+316)

Запорожская область – 7495 (+402)

Николаевская область – 6602 (+174)

Херсонская область – 2951 (+107)

Луганская область – 2985 (+144)

Кировоградская область – 1858 (+72)