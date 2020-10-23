В Украине 7 517 больных COVID-19 в сутки: снова самая высокая заболеваемость
Коронавирусной болезнью от вчера заболели более 7 тысяч жителей Украины. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Харьковской области и городе Киев. В целом Украина перешла границу 330 тысяч инфицированных.
В результате осложнений за сутки умер 121 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Зато выздоровели – 2680 украинцев. Актуальные данные по системе мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО Украины сообщает 24 канал.
Читайте также В Коломые в инфекционной почти все врачи заболели коронавирусом
Статистика распространения COVID-19 в областях
- Киев – 33135 (+635)
- Харьковская область – 31 592 (+693)
- Львовская область – 26 399 (+378)
- Одесская область – 21128 (+571)
- Черновицкая область – 18811 (+249)
- Тернопольская область – 18 613 (+330)
- Ивано-Франковская область – 17 705 (+258)
- Ровненская область – 16 985 (+294)
- Киевская область – 13 958 (+270)
- Закарпатская область – 12 541 (+256)
- Днепропетровская область – 12380 (+312)
- Хмельницкая область – 12413 (+471)
- Волынская область – 11 792 (+218)
- Житомирская область – 11 264 (+426)
- Сумская область – 9888 (+158)
- Винницкая область – 8923 (+141)
- Донецкая область – 8160 (+264)
- Черкасская область – 7704 (+163)
- Черниговская область – 7582 (+215)
- Полтавская область – 7532 (+316)
- Запорожская область – 7495 (+402)
- Николаевская область – 6602 (+174)
- Херсонская область – 2951 (+107)
- Луганская область – 2985 (+144)
- Кировоградская область – 1858 (+72)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter