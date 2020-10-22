Йод необхідний організму для створення гормонів щитоподібної залози, яка регулює наш метаболізм. Втім, Україна входить до переліку країн, громадяни якої вживають недостатньо цієї речовини.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я. Тож на фоні невтішної статистики у структурі радять, як збагати свій організм йодом.

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Добова потреба в йоді залежить від віку та статі людини і складає від 90 до 300 мкг*. 1 мкг = 1 мільйонна частина грама.

Для жінок така норма становить 150–300 мкг, а для чоловіків — до 300 мкг. Натомість для дітей до 6 років добова норма становить 90 мкг, а для трішки старших у віковому діапазоні 6–12 років — 120 мкг.

Більшість мешканців України щодня споживає лише 40–80 мкг йоду.

Дефіцит щитовидної залози викликає:

Зміну ваги,

Раптові перепади настрою,

Сухість шкіри,

Дискомфорт в зоні шиї,

Розлади кишківника,

Біль у м'язах,

Сонливість,

Зміну температуру тіла,

Неуважність,

Зміни серцевого ритму,

Ламкість нігтів і волосся,

Проблеми з лібідо.

Є декілька стратегій боротьби з йододефіцитом. Найпоширеніша з них – йодування солі. Йодована сіль продається у магазинах за доступною ціною, тож її можна з легкістю вживати замість звичайної.

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