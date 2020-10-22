Йод необходим организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм. Впрочем, Украина входит в перечень стран, граждане которой употребляют недостаточно этого вещества.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. Поэтому на фоне неутешительной статистики в структуре советуют, как обогатить свой организм йодом.

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Суточная потребность в йоде зависит от возраста пола и возраста человека и составляет от 90 до 300 мкг*. 1 мкг = 1 миллионная часть грамма.

Для женщин такая норма составляет 150-300 мкг, а для мужчин – до 300 мкг. Зато для детей до 6 лет суточная норма составляет 90 мкг, а для постарше в возрастном диапазоне 6-12 лет – 120 мкг.

Большинство жителей Украины ежедневно потребляет лишь 40–80 мкг йода.

Дефицит щитовидной железы вызывает:

Изменение веса;

Внезапные перепады настроения;

Сухость кожи;

Дискомфорт в зоне шеи;

Расстройства кишечника;

Боль в мышцах;

Сонливость;

Изменение температуры тела;

Невнимательность;

Изменения сердечного ритма;

Ломкость ногтей и волос;

Проблемы с либидо.

Есть несколько стратегий борьбы с йододефицитом. Самая распространенная из них – йодирование соли. Йодированная соль продается в магазинах по доступной цене, поэтому ее можно с легкостью употреблять вместо обычной.

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