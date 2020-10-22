Украина входит в перечень стран с недостаточным потреблением йода: в каких продуктах его искать
Йод необходим организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм. Впрочем, Украина входит в перечень стран, граждане которой употребляют недостаточно этого вещества.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья. Поэтому на фоне неутешительной статистики в структуре советуют, как обогатить свой организм йодом.
К теме Какие симптомы указывают на проблемы с щитовидной железой
Суточная потребность в йоде зависит от возраста пола и возраста человека и составляет от 90 до 300 мкг*. 1 мкг = 1 миллионная часть грамма.
Для женщин такая норма составляет 150-300 мкг, а для мужчин – до 300 мкг. Зато для детей до 6 лет суточная норма составляет 90 мкг, а для постарше в возрастном диапазоне 6-12 лет – 120 мкг.
Дефицит щитовидной железы вызывает:
- Изменение веса;
- Внезапные перепады настроения;
- Сухость кожи;
- Дискомфорт в зоне шеи;
- Расстройства кишечника;
- Боль в мышцах;
- Сонливость;
- Изменение температуры тела;
- Невнимательность;
- Изменения сердечного ритма;
- Ломкость ногтей и волос;
- Проблемы с либидо.
Есть несколько стратегий борьбы с йододефицитом. Самая распространенная из них – йодирование соли. Йодированная соль продается в магазинах по доступной цене, поэтому ее можно с легкостью употреблять вместо обычной.
Какие пищевые продукты содержат йод
- Морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икра);
- Белая рыба (минтай, хек, треска и т. д);
- Морская капуста (ламинария);
- Овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржа, зеленый лук, щавель, шпинат);
- Фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурма, фейхоа);
- Яйца;
- Молоко;
- Говядина;
- Грецкие орехи.