Україна планує долучитися до Стратегії ЄС щодо вакцинації проти COVID-19, – Стефанішина
Віцепрем'єр-міністерка із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує приєднатися до Стратегії Європейського Союзу у сфері вакцинації для подолання COVID-19.
У інтерв'ю для Інтерфакс-Україна Стефанишина повідомила, що Україна планує приєднатися до стратегії ЄС щодо вакцинації проти COVID-19. Вона зауважила, що ця політика лише формується і "ми повинні бути її частиною".
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Віцепрем'єрка заявила, що вже наступного тижня відбудуться перемовини стосовно того, як Україна може приєднатися до зусиль Європейського Союзу.
Також вона поскаржилася на те, що в нашій країні дуже мало потужностей для виробництва вакцини або компонентів для вакцинації. Але разом з тим підкреслила, що в країні дуже потужний фармацевтичний бізнес.
Відтак, в Україні вже провели консультації з тими компаніями, які можуть бути зацікавлені в цьому процесі.