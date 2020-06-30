Віцепрем'єр-міністерка із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує приєднатися до Стратегії Європейського Союзу у сфері вакцинації для подолання COVID-19.

У інтерв'ю для Інтерфакс-Україна Стефанишина повідомила, що Україна планує приєднатися до стратегії ЄС щодо вакцинації проти COVID-19. Вона зауважила, що ця політика лише формується і "ми повинні бути її частиною".

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Віцепрем'єрка заявила, що вже наступного тижня відбудуться перемовини стосовно того, як Україна може приєднатися до зусиль Європейського Союзу.

Ольга Стефанішина “Ми зараз ведемо дискусію про те, як Україна може приєднатися до глобальних ініціатив по розробці або закупівлю вакцин. Зокрема, Європейська комісія кілька тижнів тому оприлюднила стратегію по вакцинації в рамках ЄС. Там є блок, який стосується міжнародного співробітництва. Якраз на цьому тижні я буду вже детально спілкуватися з колегами з Єврокомісії про те, як Україна може приєднатися до цих зусиль, як мінімум в порядку отримання оперативної інформації".

Також вона поскаржилася на те, що в нашій країні дуже мало потужностей для виробництва вакцини або компонентів для вакцинації. Але разом з тим підкреслила, що в країні дуже потужний фармацевтичний бізнес.

Відтак, в Україні вже провели консультації з тими компаніями, які можуть бути зацікавлені в цьому процесі.