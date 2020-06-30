Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует присоединиться к Стратегии Европейского Союза в сфере вакцинации для преодоления COVID-19.

В интервью для Интерфакс-Украина Стефанишина сообщила, что Украина планирует присоединиться к стратегии ЕС относительно вакцинации против COVID-19. Она отметила, что эта политика только формируется и "мы должны быть ее частью".

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Вице-премьер заявила, что уже на следующей неделе состоятся переговоры относительно того, как Украина может присоединиться к усилиям Европейского Союза.

Ольга Стефанишина “Мы сейчас ведем дискуссию о том, как Украина может присоединиться к глобальным инициативам по разработке или закупке вакцин. В частности, Европейская комиссия несколько недель назад обнародовала стратегию по вакцинации в рамках ЕС. Там есть блок, который касается международного сотрудничества. Как раз на этой неделе я буду уже детально общаться с коллегами из Еврокомиссии о том, как Украина может присоединиться к этим усилиям, как минимум в порядке получения оперативной информации".

Также она пожаловалась на то, что в нашей стране очень мало мощностей для производства вакцины или компонентов для вакцинации. Но вместе с тем подчеркнула, что в стране очень мощный фармацевтический бизнес.

Следовательно, в Украине уже провели консультации с теми компаниями, которые могут быть заинтересованы в этом процессе.