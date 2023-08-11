Сам по собі гель-лак не шкідливий для нігтів. Натомість небезпечними є ультрафіолетові лампи, які використовують для того, щоби закріпити лак. Ці лампи – це такі собі "мінісолярії", а ті, як влучно зауважила лікарка дерматолог Вікторія Миронюк, входять у перелік канцерогенів.

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УФ-лампи для сушіння гель-лаку можуть викликати рак шкіри

Лікарка навела дані нового дослідження, яке доводить, що ультрафіолетове випромінювання викликає рак шкіри.

Зверніть увагу! Довжина хвилі ультрафіолетового променя у солярії — від 280 нм, в лампі для нігтів — від 340 нм. Таке УФ-випромінювання глибоко проникає у клітини шкіри та руйнує ДНК.

Суть дослідження

Вчені опромінювали клітини людини та миші у чашці Петрі впродовж 20 хвилин. Результат – через 48 годин після процедури до 30% клітин загинули.

Три процедури по 20 хвилин з інтервалом у два дні кожна вбили до 70% клітин шкіри у чашці.

Ці дослідження підтверджують те, що УФ-лампи для гель-лаку є канцерогенними. Проте УФ-промені менше впливають на шкіру людини, ніж на епітелій у чашці Петрі, – наголосила Вікторія Миронюк.

Лікарка пояснила, що епідерміс – верхній шар шкіри – захисний бар'єр. Він поглинає більшість ультрафіолетових променів.

Як цьому зарадити

Щоби вберегти шкіру кистей від ультрафіолетового випромінення під час полімеризації гель-лаку, лікарка рекомендує наносити сонцезахисні засоби за 30 хвилин до процедури. Також можна одягати спеціальні рукавички, які мають отвори для нігтьових пластин.