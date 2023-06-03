У цілому нині при виборі типу сонцезахисту необхідно орієнтуватися на особисті переваги. Проблема може виникнути лише зі спреями: не завжди легко визначити, чи достатньо засобу нанесли на шкіру, тому краще його не економити і щедро розпорошувати.

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Причому спочатку потрібно нанести засіб на руки, а потім розмастити по тілу, щоб випадково його не вдихнути.Виділяють два види фільтрів сонцезахисних засобів: фізичні та хімічні.

Фізичний та хімічний захист від сонця

Вважається, що фізичні фільтри відбивають промені, а хімічні поглинають. Але є дослідження, які стверджують, що принцип їхньої дії однаковий: і ті й інші поглинають випромінювання.

Активні інгредієнти фізичних, або мінеральних, сонцезахисних кремів – оксид цинку та діоксид титану – не всмоктуються в кров. Фізичні санскріни вважаються безпечнішими і більше підходять для ніжної, у тому числі дитячої шкіри. Однак вони зазвичай дорожчі, довше втираються і помітніші на шкірі в порівнянні з хімічними засобами.

А хімічні креми на основі авобензону, октокрилену та оксибензону прозорі, краще лягають та легше відчуваються на шкірі, швидше втираються.

Ще є санскріни на органічних фільтрах нового покоління – тиносорб, ювінал, мексорил. Їхні молекули більші, ніж у звичайних засобів, тому вони не подразнюють шкіру (не проникають через роговий шар) та очі. Однак безпека таких засобів ще не доведена – з них до списку схвалених компонентів FDA входить тільки мексорил.