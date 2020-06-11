Деякі тварини здатні припиняти життєдіяльність, впадаючи в стан подібний до смерті. Японські і американські вчені ідентифікували клітини мозку, що запускають цей стан, і змогли активувати анабіоз у щурів, які від природи на це нездатні.

Вчені з Гарварда і Університету Цукуба зробили прорив в області вивчення людського анабіозу, стану, який може істотно підвищити виживаність людського виду і дозволить здійснювати тривалі космічні перельоти, пише New Atlas.

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Анабіоз – що це? Анабіоз – це тимчасовий стан організму, за якого життєві процеси або взагалі припинені, або настільки сповільнені, що зовнішні прояви життєдіяльності стають непомітними.

Чому в природі існує стан анабіозу

Здатність до анабіозу розвинулася як стратегія виживання в ситуації дефіциту їжі. При цьому сповільнюються дихання, серцебиття і інші життєві процеси, що вимагають витрати енергії. Тварини в такому стані можуть переживати несприятливі умови. Коли їжі стає більше, запускається зворотний процес повернення до життя.

Суть дослідження вчених

Все почалося з вивчення процесу регулювання температури тіла у мишей під час анабіозу. Вчені ідентифікували групу нейронів в гіпоталамусі, відповідальну за цю здатність, і назвали їх Q-нейронами.

Потім фахівці вивчили можливість управління цими нейронами. Виявилося, що їх можна активувати за допомогою оптогенетики – світловими сигналами – або гемогенетики – хімічними молекулами. Все це запускає стан анабіозу, яке триває понад 48 годин.

Це у два рази більше природної тривалості глибокого сну у цих тварин.

Потім, коли вчені блокували Q-нейрони, миші не змогли призупинити життєдіяльність взагалі.

Як встановили дослідники, тривалий сон не пошкодив гризунам. Не було виявлено ні пошкоджень органів, ні змін в поведінці.

Однак миші від природи мають здатність до анабіозу. Щоб індукувати цей стан у тварин, яким цього не дано, вчені вибрали щурів і стимулювали у них ті ж нейрони.

Перспектива дослідження

Експеримент вдався – у щурів теж тимчасово зупинилася життєдіяльність. Вчені припускають, що те ж саме може статися і з людиною, хоча поки наявність у людей Q-нейронів не встановили.