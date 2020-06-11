Некоторые животные способны приостанавливать жизнедеятельность, впадая в состояние подобное смерти. Японские и американские ученые идентифицировали клетки мозга, запускающие это состояние, и смогли активировать анабиоз у крыс, которые от природы на это неспособны.

Ученые из Гарварда и Университета Цукуба сделали прорыв в области изучения человеческого анабиоза, состояния, которое может существенно повысить выживаемость человеческого вида и позволит совершать длительные космические перелеты, пишет New Atlas.

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Анабиоз – что это? Анабиоз – это временное состояние организма, при котором жизненные процессы или вообще прекращены, или настолько замедлены, что внешние проявления жизнедеятельности становятся незаметными.

Почему в природе существует состояние анабиоза

Способность к анабиозу развилась как стратегия выживания в ситуации дефицита пищи. При этом замедляются дыхание, сердцебиение и другие жизненные процессы, требующие расхода энергии. Животные в таком состоянии могут переживать неблагоприятные условия. Когда пищи становится больше, запускается обратный процесс возвращения к жизни.

Суть исследования ученых

Все началось с изучения процесса регулирования температуры тела у мышей во время анабиоза. Ученые идентифицировали группу нейронов в гипоталамусе, ответственную за эту способность, и назвали их Q-нейронами.

Затем специалисты изучили возможность управления этими нейронами. Оказалось, что их можно активировать с помощью оптогенетики – световыми сигналами – или гемогенетики – химическими молекулами. Все это запускает состояние анабиоза, которое длится более 48 часов.

Это в два раза больше естественной продолжительности глубокого сна у этих животных.

Затем, когда ученые блокировали Q-нейроны, мыши не смогли приостановить жизнедеятельность вообще.

Как установили исследователи, длительный сон не навредил грызунам. Не было выявлено ни повреждений органов, ни изменений в поведении.

Однако мыши от природы обладают способностью к анабиозу. Чтобы индуцировать это состояние у животных, которым этого не дано, ученые выбрали крыс и стимулировали у них те же нейроны.

Перспектива исследования

Эксперимент удался – у крыс тоже временно остановилась жизнедеятельность. Ученые предполагают, что то же самое может произойти и с человеком, хотя пока наличие у людей Q-нейронов не установили.