Культура незайманості відрізняється у різних країнах. Якщо для багатьох європейців та американців секс до весілля є нормальним явищем, для представників інших культур відсутність дівочої пліви може стати трагедією.

Близько у 20 країн світу досі існує перевірка цнотливості жінок, попри заклики ООН припинити це. За словами експертів, це болюча, принизлива і травматична процедура, у якій немає ніякого медичного підґрунтя. Про культуру незайманості – читайте далі у матеріалі Здоров'я 24.

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Лікар-гінеколог Юлія Оленська-Шпакевич пояснила про найпоширеніші питання стосовно дівочої пліви (гімен).

Дівоча пліва – що це? Це тонка плівка, яка поєднана зі стінками піхви й частково охоплює вхід до неї. Це клаптики тканини, які залишились внаслідок формування вагінального каналу у плода.

Дівоча пліва утворена з тканини, яка може неабияк розтягуватись, тому перший секс не завжди свідчить про розрив дівочої пліви.

Цікаво! Згідно зі статистикою, близько 52% жінок після першого статевого акту мають таку ж дівочу пліву як і до нього.

Наявність крові не говорить про втрату цноти як таку, оскільки дівоча пліва буває дуже різною за своєю формою і за своєю еластичністю. В когось вона може надірватись, спровокувавши кров'янисті виділення, а в когось просто розтягнутись – не проявившись ніяк! Або це можуть бути зовсім мізерні крапельки крові, які статеві партнери навіть не побачать,

– сказала Юлія Оленська-Шпакевич.

Гінеколог наголосила, що дівоча пліва – це не суцільна перетинка.

"Якби було б це так, як у незайманих дівчат під час менструації, кров попадала назовні? В медицині існує поняття суцільної дівочої пліви, але це медичний стан, який потребує хірургічної корекції", – додала вона.

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Інфібуляція: операція для збереження цноти до одруження

Найбільш варварським методом збереження незайманості є інфібуляція – великі статеві губи зшиваються таким чином, щоб залишився лише крихітний отвір, через який ледь можуть проходити сеча і менструальна кров.

Практика була поширена в Сомалі, Судані, Джибуті, Еритреї та Ефіопії. Операція проводилася публічно і без анестезії. Згодом дівчині проводять ще одну операцію, щоб вона могла вести статеве життя.

У деяких народів був звичай, коли чоловік у першу шлюбну ніч брав ніж і розрізає їм великі статеві губи дружини, а вже потім займається з нею сексом.



В Сомалі, Судані, Джибуті, Еритреї та Ефіопії була поширена практика інфібуляції / Фото: Getty Images

Цнота в Україні

В Україні немає обмежень та покарань жінці, яка виходить заміж не цнотливою. Однак у релігійних спільнотах це засуджується.

Але раніше до 17 століття, коли молодь ходила на вечорниці, була заведена традиція, яка дозволяла займатися "сексом наполовину" – так, аби зберегти дівочу цноту. Це не завжди вдавалося. Вважається, ніби близько 45% дівчат, які ходили на вечорниці, втрачали цноту до шлюбу.

Також відомий старосвітський гуцульський звичай, коли наступного дня після першої шлюбної ночі у присутності всіх гостей молодий виголошував тост-подяку батькові своєї дружини й давав йому келих з напоєм. Якщо наречена була цнотлива – келих був без дірки на дні, але у разі порушення цноти – чоловік давав батьку келишок з діркою і батько при всіх гостях обливався напоєм.

В деяких регіонах була важливою і "чоловіча цнота"

Що цікаво, на Поліссі більш серйозно ставилися до невинності не лише дівочої, а й чоловічої. Після шлюбної ночі вранці молодята повинні підійти до хлібної діжі і поклонитися.

На Гуцульщині й в Центральній Україні простіше ставилися до невинності жінки, навіть звичай з келихом поступово зник.

Крім того, в Україні не було суворих обмежень стосовно місця проведення першої шлюбної ночі. Статевий акт між подружжям міг проходити навіть на горищі, або у тому ж приміщенні, де сиділи гості, які могли співати й підбадьорювати молодих.

Традиції в Україні відрізняються від інших згаданих у матеріалі країн саме тим, що у жінок були не настільки обмежені права. До прикладу, існувала традиція, коли дівчина збирала всі свої речі і йшла до дому коханого, де зізнавалася про свої почуття. Якщо хлопець не хотів одружуватися, то вона сідала під вікном і чекала, поки її не запросять додому. Однак вважалося непристойно, якщо молода довго сидить і чекає, відтак старші намагалися домовитися про весілля.

Українські вечорниці / Картина Андрія Ліпатова

Культ "червоного простирадла"

У Центральній Азії, на Північному і Південному Кавказі існують традиції щодо публічної демонстрації того, що жінка виходила заміж незайманою.

Після весілля подружжя відправляють в кімнату для першої шлюбної ночі, а згодом родичі мають перевірити, чи є сліди крові на простирадлі після статевого акту. У деяких випадках забруднена білизна зі слідами крові вивішується на загальний огляд.

Однак вище ми пояснили, що крові при першому статевому акту може і не бути! Відтак через це дівчина може стати жертвою агресії й знущань зі сторони родичів, оточення та чоловіка.



Традиція демонстрації простирадла з кров'ю існувала у Центральній Азії, на Північному і Південному Кавказі / Фото: RFE / RL

Історія 18-річної Раджаббі Хуршед

У 2017 році світ вразила новина про самогубство 18-річної дівчини Раджаббі Хуршед з Таджикистану.

Дівчину видали заміж за 24-річного Зафара Тихого. Вперше чоловіка Раджаббі побачила у день весілля, яке організували їхні батьки.

У шлюбну ніч Зафар заявив, що його дружина не незаймана. Попри слова дівчини про те, що вона насправді була цнотливою, чоловік не повірив і відвіз на обстеження для перевірки "чистоти" у дві різні клініки.

Лікарі підтвердили слова Раджаббі, однак чоловік вважав, що медики помилилися і забажав взяти заміж другу дружину.



Раджаббі Хуршед з чоловіком у день весілля / Фото: Courtesy Photo

Скандал тривав протягом місяця і дівчина була змушена дати письмовий дозвіл Зафару взяти другу дружину і зазначила, що не була незайманою на момент шлюбу. Через деякий час 18-річна дівчина випила дозу оцту і померла.

"Вони чекали, коли ми закінчимо, щоб взяти докази моєї невинності"

Гульнара з Дагестану вийшла заміж у 2003 році. На той час 23-річна дівчина кохала свого чоловіка, однак займатися сексом у першу шлюбну ніч не хотіла. Натомість їй довелося погодитися на це через родичів, які стояли за дверима і чекали закінчення статевого акту.

Мені дали білу хустку, яким я повинна була витертися… Мені нічого не хотілося, було дуже страшно. Було боляче. Крові було багато. Коли все закінчилося, чоловік вийшов і повідомив їм. Всі три тітки і двоюрідні сестри, які ще не спали, зайшли мене привітати. А я плакала, мене морозило... хустку забрали,

– згадує жінка.

Продаж цноти

Наразі є чимало різних історій дефлорації, одні з яких вражають своєю жорстокістю. Водночас у 2020 році збільшується кількість тих дівчат, які намагаються заробити на своїй цнотливості, виставивши її на продаж. Деякі українки також це практикують.

До прикладу, у січні стало відомо про те, що 19-річна Катерина з Харкова збагатилась на 1,2 мільйона євро, продавши на аукціоні свою цноту.

Цнота та право вибору

Від редакції Здоров'я 24: слід поважати культуру і традиції різних країн лише у тому випадку, якщо це не псує життя людей. Жінка має право самостійно вирішувати, чи зберігати їй цноту до весілля, а також чи взагалі будь-коли виходити заміж, а не за "домовленістю батьків" тощо. Адже це особистий вибір кожної людини. Натомість влаштовувати "перевірки" на незайманість і погрожувати дівчині – це принизливо і неправильно. Такий тиск може призвести не лише до психологічних і фізичних проблем, а навіть і до самогубства.