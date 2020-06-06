Голова МОЗ Максим Степанов відповів, чому дозволив фінансування за Програмою медгарантій (ПМГ) до кінця 2020 року Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока" та Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, які не автономізувалися.

Про фінансування Степанов розповів на ранковому брифінгу 6 червня, пише Здоров'я 24.

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Голова МОЗ заявив, що ці два заклади у Києві "надають високоспеціалізовану медичну допомогу, зокрема у тих випадках, коли це не можуть зробити звичайні лікарні".

Максим Степанов сказав, що було прийнято рішення про зміни фінансування і зробити виняток для цих медзакладів, щоб "не було звільнення лікарів і закриття лікарень".

Ми не могли втратити і залишити без фінансування ці медичні заклади. Так, вони не пройшли автономізацію… Було прийняте рішення як виключення,

– сказав голова МОЗ.

Він додав, що до 31 грудня два медзаклади повинні пройти всі процеси і мати можливість фінансування на загальних умовах.

Постанова створює умови дискримінації інших медзакладів, які виконали всі вимоги і отримали відповідне фінансування, – Супрун

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці, що Кабмін "вирішив повністю нівелювати принципи справедливого та чесного розподілу коштів на медичну допомогу ухваленням змін до постанови №391, якими легітимізував можливість розв'язання питань шляхом "телефонного права".

Виявляється, цим лікарням автономізуватися і виконувати вимоги не треба, бо гроші можна отримати просто так, якщо мати "особисті" зв’язки в Міністерство охорони здоров'я України. При чому зараз абсолютно "нормальною" практикою в стінах міністерства є виклик держслужбовця до керівництва з вимогою внести зміни в постанову, бо "так треба",

– заявила Супрун.