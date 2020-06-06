Глава Минздрава Максим Степанов ответил, почему позволил финансирование по Программе медгарантий (ПМГ) до конца 2020 года Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, которые не автономизировались.

О финансировании Степанов рассказал на утреннем брифинге 6 июня, пишет Здоровье 24.

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Глава Минздрава заявил, что эти два заведения в Киеве "оказывают высокоспециализированную медицинскую помощь, в частности, в тех случаях, когда это не могут сделать обычные больницы".

Максим Степанов сказал, что было принято решение об изменениях финансирования и сделать исключение для этих медучреждений, чтобы "не было увольнения врачей и закрытия больниц".

Мы не могли потерять и оставить без финансирования эти медицинские учреждения. Да, они не прошли автономизацию... было принято решение как исключение,

– сказал глава Минздрава.

Он добавил, что до 31 декабря два медучреждения должны пройти все процессы и иметь возможность финансирования на общих условиях.

Постановление создает условия дискриминации других медучреждений, которые выполнили все требования и получили соответствующее финансирование, – Супрун

Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке, что Кабмин "решил полностью нивелировать принципы справедливого и честного распределения средств на медицинскую помощь принятием изменений в постановления №391, которым легитимизировал возможность решения вопросов путем "телефонного права".

Оказывается, этим больницам автономизироваться и выполнять требования не надо, потому что деньги можно получить просто так, если иметь "личные" связи в Министерстве здравоохранения Украины. При чем сейчас абсолютно "нормальной" практикой в стенах министерства является привлечение госслужащего к руководству с требованием внести изменения в постановление, потому что "так надо",

– заявила Супрун.