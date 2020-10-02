Вчені розробили метод, який знищує ракові клітини без використання медичних препаратів. Перші експерименти вже підтвердили ефективність методу.

Лікарі з Наньянського технологічного університету назвали новий метод терапії ракових захворювань "Троянський кінь".

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Як працює метод "Троянський кінь"

За аналогією з відомим міфом, цей спосіб дозволяє вченим проникати всередину ракових клітин і провокувати їх руйнування.

Головна особливість такої терапії — пацієнт не приймає додаткового будь-яких медикаментів.

Працюють наночастинки

В основі лікування лежить використання наночастинок, які покриті особливим видом амінокислот — L-фенілаланін. Саме завдяки цій амінокислоті відбувається розвиток ракових клітин.

Дія цієї речовини полягає у тому, щоб прискорити вироблення активних форм кисню (АФК), які своєю чергою, запускають процес знищення ракової клітини, зберігаючи при цьому здорові клітини.

Амінокислота L-фенілаланін діє як троянський кінь, адже маскує нанотерапевтичний засіб зсередини,

– розповів автор дослідження Далтон Тей.

Ефективність методу

Експерименти на гризунах підтвердили, що нова наночастинка pPAAM може ефективно знищувати ракові клітини, маскуючись під "нормальну" амінокислоту.

Вчені заявляють, що їх метод дозволив знищити близько 80% видів ракових клітин у грудях, шкірі та шлунку мишей.

До слова, приблизною такий же результат має сучасна хімієтерапія, втім, вона має значні побічні ефекти.

Вчені сподіваються, що "Троянський кінь" допоможе у лікуванні випадків рецидиву раку, при якому хвороба стає стійкою до будь-яких лікарських препаратів.