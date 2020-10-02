Ученые разработали метод, который уничтожает раковые клетки без использования медицинских препаратов. Первые эксперименты уже подтвердили эффективность метода.

Врачи из Наньянского технологического университета разработали новый метод терапии раковых заболеваний "Троянский конь".

Читайте также Назвали диету, которая повышает эффективность лечения рака

Как работает метод "Троянский конь"

По аналогии с известным мифом, этот способ позволяет ученым проникать внутрь раковых клеток и провоцировать их разрушение.

Главная особенность такой терапии – пациент не принимает дополнительного никаких медикаментов.

Как работают наночастицы

В основе лечения лежит использование наночастиц, покрытых особым видом аминокислот – L-фенилаланином. Именно благодаря этой аминокислоте происходит развитие раковых клеток.

Действие этого вещества заключается в том, чтобы ускорить выработку активных форм кислорода (АФК), которые в свою очередь запускают процесс уничтожения раковой клетки, сохраняя при этом здоровые клетки.

Аминокислота L-фенилаланин действует как троянский конь, ведь маскирует нанотерапевтическое средство изнутри,

– рассказал автор исследования Далтон Тэй.

Эффективность метода

Эксперименты на грызунах подтвердили, что новая наночастица pPAAM может эффективно уничтожать раковые клетки, маскируясь под "нормальную" аминокислоту.

Ученые заявляют, что их метод позволил уничтожить около 80% видов раковых клеток в груди, коже и желудке мышей.

К слову, примерно такой же результат имеет современная химиотерапия, впрочем, она имеет значительные побочные эффекты.

Ученые надеются, что "Троянский конь" поможет в лечении случаев рецидива рака, при котором болезнь становится устойчивой к любым лекарственным препаратам.